Цены на нефть в начале недели выросли на фоне открытия британской экономики и восстановления авиаперелетов в США. Эти события укрепляют уверенность рынка в сильном спросе, который компенсирует увеличение добычи странами ОПЕК+ и поддержит нефтяные цены во II–III кварталах.

Фьючерсы на Brent в понедельник закрыли торги в районе $69,5 за баррель, в очередной раз все ближе подбираясь к сопротивлению на круглой отметке $70. При благоприятном сентименте уровень может быть взят, однако надолго закрепиться на этих рубежах может быть непросто. В цену заложены большие ожидания по уровню потребления в летний период, и малейшие сомнения в этом могут провоцировать волатильность.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью, опубликованном в понедельник, что текущему рынку соответствуют цены на нефть в диапазоне $62–66 за баррель. Это значит, что премия в цене выше этого диапазона может иметь неустойчивую спекулятивную составляющую.

В то время как Великобритания ослабила меры по карантину после 4-месячного локдауна, а авиаперелеты в США в воскресенье подскочили до максимума с марта 2020 г., в Индии ситуация остается сложной. Предварительные данные показывают, что продажи бензина и дизельного топлива в Индии в первой половине мая упали на 20% по сравнению с апрельскими уровнями из-за ускорения эпидемии COVID-19. Потребление авиатоплива сократилось на 38%.

При этом суточное число заражений постепенно снижается. В понедельник Индия сообщила о 281 тыс. новых случаев после того, как этот показатель держался выше 300 тыс. на протяжении месяца. Если число заболеваний и дальше пойдет на спад, то в июне негативный эффект для экономики будет уже ощутимо ниже.

В понедельник EIA опубликовало ежемесячный отчет Drilling Productivity Report, включающий прогнозы по сланцевой добыче и оценки буровой деятельности в США. Агентство впервые за несколько месяцев ожидает роста сланцевой добычи в следующем месяц, предполагая увеличение на 26 000 б/с до 7,73 млн б/с в июне. Рост обусловлен ожидаемым скачком производства в самом плодовитом сланцевом бассейне Permian и символическим увеличением добычи в Appalachia. Майский прогноз также был пересмотрен в сторону увеличения с 7,61 до 7,7 млн б/с.

Отдача от каждой новой пробуренной скважины в майском прогнозе была пересмотрена в сторону роста на 4 б/с до 1 129 б/с. В июне ожидается рост еще на 12 б/с до 1 141 б/с.

Несмотря на восстановление числа активных буровых установок нефтяные компании продолжали расходовать скважины DUC в апреле. По итогам месяца число DUC сократилось на 241 до 6 857 скважин. По-видимому, уровень нового бурения до сих пор не достаточен для поддержания стабильной добычи.

Однако стоит отметить, что данные по числу DUC — предварительные и могут быть пересмотрены в дальнейшем. Для примера, данные за март были пересмотрены на 198 скважин в сторону роста.

Сегодня поздно вечером предварительные оценки запасов нефти в США опубликует API.