Европейский фондовый рынок во вторник вырос. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,2%, британский индекс FTSE 100 прибавил 0,2%, немецкий DAX увеличился на 0,1%, а французский CAC закрылся без изменения.

Уровень безработицы в Великобритании в январе-марте неожиданно снизилась до 4,8% по сравнению с 4,9% в предыдущие три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на уровне 4,9%.

Согласно данным Статистического управления Европейского союза, вторая оценка ВВП стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%. Данные совпали с прогнозами.

Основные фондовые индексы США существенно снизились во второй половине торговой сессии: по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,56% до 13303,6 пункта, Dow потерял 0,78% до 34060,3, S&P500 также просел на 0,85% и составил 4127,8.

Акции Walmart увеличились на 2,2%, чему способствовал сильный квартальный отчет. По итогам квартала скорректированная прибыль на акцию составила $1,69 против ожидаемых $1,21. Выручка также оказалась лучше прогнозов.

Лучше ожиданий также отчитался Baidu. Однако сильного роста не последовало, а котировки снизились на 0,17%.

Несмотря на сильный отчет по итогам квартала снижением закрылись бумаги Home Depot. Поводом для снижения стало большее, чем ожидалось снижение продаж и отказ компании оглашать прогноз на предстоящие кварталы.

Акции AT&T снизились на 5,8%, бумаги продолжили снижение, начавшееся в понедельник, когда компания сообщила о снижении уровня выплаты дивидендов в результате соглашения по медиа-активам на $43 млрд. с Discovery Inc.

В среду Япония опубликует промышленное производство за март, а Великобритания и Еврозона- ин¬декс пот¬ре¬битель¬ских цен за апрель. Главным событием для США станет публикация протокола встречи FOMC.

Оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале месяца привел Dow Jones к росту. Перспектива роста сохраняется, однако, нервозности рынку добавляет рост доходности гос. облигаций и периодические распродажи в технологическом секторе.

На американском рынке сейчас царят распродажные настроения. Рынок чувствует нервозность на фоне появления новых риск факторов, таких как резкий рост инфляции и перспектива более быстрого перехода от стимулирования к сдерживанию. Кроме того, принятие плана Байдена забуксовало в Конгрессе. Май продолжает подтверждать звание одного из слабых месяцев года. Однако позитивным моментом текущих распродаж является тот факт, что недавняя перепроданность будет ликвидирована и рост продолжится с более здоровых уровней.



