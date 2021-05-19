Российский рынок акций вчера выглядел очень сильно, сумев подрасти на 1,3%, в то время как фондовая Америка закрылась в уверенном минусе. Во многом позитив был вызван сообщением, что американские власти не будут применять санкции к участникам «Северного потока 2». Это вызвало не только взлет «Газпрома» на 4,3%, но и оказало общее позитивное влияние на рынок, породив надежды, что Штаты стремятся наладить отношения с Россией.

Среди других значимых событий стоит отметить сообщение о намерении «Магнита» купить сеть «Дикси». В целом эту новость мы расцениваем как негативную, поскольку уход с рынка крупного игрока лишь увеличит монополизацию в ритейле и приведет к повышению розничных цен. Однако для «Магнита» все хорошо: они за справедливую стоимость получат близкую к ним по формату сеть, для модернизации которой не понадобятся огромные затраты.

ВТБ, который ранее падал на слухах о возможной допэмиссии, вчера получил более реальную почту для снижения: Банк «Траст» объявил о продаже около 9,1% капитала ВТБ. По-прежнему рекомендуем торговать акциями второго по величине российского банка лишь спекулятивно.

В целом Индекс Мосбиржи завершил основные торги чуть ниже отметки 3690 пунктов. Потенциал технического роста есть, сопротивление проходит в районе 3720 пунктов. Но реализовать эту возможность сегодня будет затруднительно, из-за ухудшающегося внешнего фона. Американские фьючерсы теряют сегодня с утра треть процента.

На процент относительно закрытия во вторник снизилась нефть, уйдя в район 68 долларов за баррель. Отметка 70 долларов вчера была «проколота», но так и осталась непокоренной. Теперь не исключен откат котировок в районе 66,5-67 долларов, но многое будет зависеть от сегодняшней статистики по запасам в США.

На общем негативном фоне и снижении нефти спекулянтам можно попробовать пошортить нефтянку, которая и ранее выглядела намного хуже рынка. Но увлекаться «медвежьим» процессом не стоит, поскольку нефть скорее рано, чем поздно опять пойдет пробовать на прочность отметку 70 долларов за баррель.

Продолжается рост золота, поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях и увеличивать их долю при просадках.

Без особых перемен на валютном рынке. Пара доллар-рубль обосновалась чуть ниже 74, и вполне может остаться там, пока идет налоговый период. Но девальвация рубля – вопрос лишь времени.