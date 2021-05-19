К середине недели настроения на мировых рынках начали ухудшаться. Основным фактором давления на рисковые активы продолжают выступать инфляционные риски в США. Инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции американскому регулятору придется пойти на более раннее сворачивание программы выкупа активов, а также ужесточение денежно-кредитной политики. Также вызывает опасение возможный дальнейший рост доходностей американских казначейских облигаций, что сделает их более привлекательными для инвесторов и приведет к перетоку средств из рисковых активов на рынок госдолга.

На таком фоне во вторник мировые рынки перешли к снижению. Так в США основные индексы понесли потери в пределах 0,6%-0,8%. Аутсайдерами выступили нефтегазовый сектор — S&P Oil&Gas упал на 2,6%, где преобладанию продаж способствовал переход в коррекцию рынка энергоносителей, а также строительный сектор (-3,1%), упавший на слабых данных по числу выданных разрешений на строительство. По итогам дня MSCI World снизился на 0,2%. Рынки развивающихся стран выглядели лучше, а индекс MSCI EM смог вырасти на 1,7%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику предыдущего дня, отступая на 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, торгуясь чуть выше 68 долларов за баррель. Из важных событий в ходе сегодняшнего дня выделим публикацию протоколов последнего заседания ФРС, в которых инвесторы будут искать намеки на готовность регулятора придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в дальнейшем, что может вернуть покупки в рисковые активы. Также отметим выход данных по инфляции в Еврозоне и статистику по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

По итогам вторника индекс МосБиржи вырос на 1,3%. Сегодня на утренней сессии ожидаем преобладания продаж в наших акциях. Снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу нашего рынка в коррекцию, что приведет к компенсации части роста предыдущего дня и отступлению индекса МосБиржи от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов. При этом в ходе торгов давление на российские акции может сохраниться, что поспособствует возвращению рынка в середину данного диапазона. Отметим, что на фоне коррекции в ценах на нефть аутсайдером может выступить нефтегазовый сектор.