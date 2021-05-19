Корпоративная отчетность в центре внимания
Преобладала положительная динамика. В начале торгов на новости о покупке сети Дикси лидировали акции Магнита (+2,53%), которые затем уступили первенство бумагам ТМК (+5,36%). Аутсайдерами стали акции ВТБ (-6,67%), владеющего долей в Магните. Пара USD/RUB торговалась ниже 74 на фоне роста цены на нефть.
Фосагро (+4,23%) отчитается за первый квартал. Ожидается выручка в объеме 87 млрд руб. при EBITDA на уровне 37 млрд руб. По итогам года выручка может достичь 308 млрд руб. Ранее компания представила сильные операционные результаты, отметив рост цен и высокий спрос на удобрения при дефиците продовольствия в отдельных странах. Мы пока не повышали таргет по бумагам компании, который расположен вблизи текущей цены. Однако не исключаем его пересмотра при условии, что квартальные результаты Фосагро окажутся значительно лучше прогноза.
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3650-3700 пунктов.
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