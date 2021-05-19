Цены на нефть отступили после достижения $70
После кратковременного роста выше $70 за баррель котировки нефти перешли к активному снижению. Цены упали на фоне новостей о том, что США и Иран добились значительного прогресса в переговорах по ядерной сделке. Если соглашения удастся достичь, то иранский нефтегазовый экспорт может выйти из-под санкций и добыча в стране вырастет. Потенциал увеличения добычи составляет около 1,5 млн б/с и может быть реализован в течение нескольких месяцев. В ожидании сделки Иран уже начал постепенно наращивать добычу с начала 2021 г.
Между тем, конкретики по иранскому вопросу пока нет. Если переговоры вновь зайдут в тупик, то нефтяные котировки вполне могут отыграть снижение обратно. Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают снижаться и торгуются ниже $68 за баррель. Технический уровень поддержки расположен в районе $66,5 за баррель.
Национальный нефтяной регулятор Бразилии ANP сообщил во вторник о том, что добыча нефти и газа в стране выросла по итогам апреля на 4,5% к уровням марта и 1,7% к апрелю прошлого года. Добыча нефти и газа составила 3,8 млн б/с, добыча нефти в отдельности была на уровне 2,97 млн б/с, что на 0,5% выше апреля 2020 г.
Бразилия является одним из крупных нефтепроизводителей, не входящих в ОПЕК+. МЭА прогнозирует, что значительная часть прироста добычи вне ОПЕК+ в 2021 г. может быть связана с Бразилией.
Reuters сообщает, что во вторник американские НПЗ на побережье Мексиканского залива столкнулись со сложностями из-за погодных условий. Сильные дожди, которые обрушились на побережье Восточного Техаса и Луизианы, вынуждают предприятия к приостановкам в работе. В регионе сосредоточено около половины всех нефтеперерабатывающих мощностей США, поэтому ливни могут привести к искажению данных в еженедельной отраслевой статистике от EIA на следующей неделе.
Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Reuters сообщает, что запасы нефти, по оценке API, выросли на 0,6 млн баррелей, запасы бензин и дистиллятов сократились на 2,8 млн и 2,6 млн соответственно. Данные вышли неоднозначные. На фоне новостей цены на нефть продолжали снижаться.
Сегодня официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов представит EIA.
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