Вчера рублевые облигаций торговались в боковом диапазоне. Доходность 10-летних ОФЗ-26235 осталась на уровне 7,15%. Чуть хуже рынка выглядели 7-летние и 18-летние ОФЗ, которые прибавили по 2 б.п. в доходности перед аукционами Минфина в среду.

Министерство финансов РФ сообщило, что сегодня проведет три аукциона, на которых планирует разместить классические 7-летние ОФЗ-26236 на 24,6 млрд руб., 18-летние ОФЗ-26230 на 7,8 млрд руб. и инфляционные ОФЗ-ин 52003 на 15,6 млрд руб. Общая сумма предложения нового госдолга составит 48 млрд руб. Ожидаем, что размещение пройдет с премией до 5 б.п. к закрытию вторника. С учетом профицита бюджета за январь-апрель Минфин не заинтересован давать более широкую премию и может сократить объем заимствований.

С учетом ухудшения настроений на глобальных рынках и планируемых аукционов Минфина, сегодня доходность длинных ОФЗ может вырасти на 5 б.п.