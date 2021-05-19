Фондовые индексы США изменили курс на рост в начале торгов и упали второй день подряд, поскольку раннее технологическое ралли выдохлось, а акции компаний сектора Energy упали. US Treasuries немного выросли, а доходность 10-летних облигаций снизилась на —1 бп до 1.64%. USD просел против всех валют G-10, при этом больше всего – против швейцарского франка. Золото немного выросло.

Биткоин и другие криптовалюты резко упали после того, как Банк Китая подтвердил, что цифровые токены не могут использоваться в качестве формы оплаты. Биткоин достиг минимума с начала февраля, продолжая недельное падение, вызванное рядом твитов Илона Маска. Эфир потерял более 7%, в то время как сенсация прошлой недели, — Internet Computer, — продолжила падение. Dogecoin также упал.

"Это последняя глава, в которой Китай затягивает петлю вокруг криптовалюты", — сказал Антони Тренчев, управляющий партнер крипто-кредитора Nexo.

Между тем, как показывает последний опрос управляющих фондами BofA, Long Bitcoin — самый массовый трейд в мире. Предыдущие пики в подобных трейдах – long Technology в сентябре 2020 и сентябре 2018, long US Treasuries в марте прошлого года и long USD в январе 2017 — были связаны с относительными пиками в ценах этих активов. Стоит отметить, что биткоин не впервые возглавляет список. Он был в топе в январе, как раз перед тем, как подняться выше. Он также возглавил чарты в 2017 году, когда в последний раз мир сходил с ума по криптовалюте.

Нефть была волатильна на противоречивых сообщениях о прогрессе в ядерной сделке с Ираном. По данным новостного канала BBC Persian news, фьючерсы упали после того, как российский посланник в Вене заявил, что достигнут значительный прогресс в усилиях по заключению соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Однако позже тот же дипломат Михаил Ульянов в Twitter постарался преуменьшить значение сообщений, заявив, что "все еще остаются нерешенные вопросы". WTI в итоге упала на —3.3% и закрылась —1.2% к предыдущему дню на отметке $65.49/барр.