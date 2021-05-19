Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя риск-премия уже около отметки в 90 б. п. Новостью дня стала информация о подготовке Минфином РФ размещения двух траншей еврооблигаций в единой европейской валюте: инвесторам будет предложен новый 15-летний выпуск и доразмещен выпуск с погашением в 2027 году. Напомним, что сейчас линейку евровых суверенных российских выпусков составляют бумаги с погашением в 2025, 2027 и 2032 годах. На первый взгляд, может показаться, что время для размещения выбрано не очень удачно – так, доходность выпуска с погашением в 2027 году (который будет доразмещаться) сейчас находится около максимумов с ноября прошлого года (1,2%). С другой стороны, z-спред Russia-27 находится ниже своего среднего значения за полгода, а произошедшее увеличение доходности выпуска связано с ростом доходности базового актива (6-летняя Bunds нарастила в доходности 40 б. п. с ноября).

Сектор ОФЗ: без изменений. С тех пор, как в марте Центробанк начал повышать ключевую ставку, индекс российских гособлигаций залег в «боковик». Впрочем, определенная трансформация кривой все-таки произошла: так, ее наклон несколько снизился за счет роста доходностей на коротком участке кривой. Например, доходность однолетней ОФЗ выросла с 1 марта 2021 года с 4,7% до текущих 5,6%.