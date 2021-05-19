Кажется, Минфин перехитрил сам себя, выбрав для сегодняшних аукционов ОФЗ крайне ограниченный объем бумаг с фиксированным купоном (25 млрд руб. серии 26236 и 8 млрд руб. серии 26230) вкупе с 15 млрд руб. выпуска 52003 с привязкой вознаграждения к инфляции.

Действительно, в последние 2 недели сценарий с выставлением на аукционы 50-55 млрд руб. длинных серий ОФЗ-ПД встречал не слишком успешную реализацию. И мы рады, что Минфин пробует разные способы изменить ситуацию. С другой стороны, нам трудно придумать мотивацию для участников рынка идти в размещение самого длинного выпуска ОФЗ-ПД, который не выглядит дешевым на вторичной кривой и предлагается в столь “крошечном” объеме (8 млрд руб.). Если, конечно, Минфин не будет готов пойти на очередные уступки по доходности размещения.