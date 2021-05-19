Минфин перехитрил сам себя
Кажется, Минфин перехитрил сам себя, выбрав для сегодняшних аукционов ОФЗ крайне ограниченный объем бумаг с фиксированным купоном (25 млрд руб. серии 26236 и 8 млрд руб. серии 26230) вкупе с 15 млрд руб. выпуска 52003 с привязкой вознаграждения к инфляции.
Действительно, в последние 2 недели сценарий с выставлением на аукционы 50-55 млрд руб. длинных серий ОФЗ-ПД встречал не слишком успешную реализацию. И мы рады, что Минфин пробует разные способы изменить ситуацию. С другой стороны, нам трудно придумать мотивацию для участников рынка идти в размещение самого длинного выпуска ОФЗ-ПД, который не выглядит дешевым на вторичной кривой и предлагается в столь “крошечном” объеме (8 млрд руб.). Если, конечно, Минфин не будет готов пойти на очередные уступки по доходности размещения.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210519/833699215.html