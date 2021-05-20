Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии в среду потерял 1,4% из-за отвратительного внешнего фона. На мировой финансовый рынок вернули инфляционные страхи, которые, впрочем, и так далеко с него не уходили.

Подкосила российские акции и упавшая нефть. После неудачной попытки пробоя отметки 70 долларов за баррель коррекция была вполне логичной. И тут опять все вспомнили про Иран и ожидания возобновления ядерной сделки с США, которая приведет к отмене санкций и росту добычи нефти Ираном. Однако тестирование рубежа-70 будет продолжено на следующей неделе.

Однако ничего страшного вчера не произошло, о чем говорит относительная стабильность доллара к основным мировым валютам: бегства в доллар мы не видели.

К закрытию американский рынок отыграл существенную часть дневных потерь, слабо плюсуют американские фьючерсы и сегодня с утра. Подрастает нефть и металлы. Таким образом, складываются хорошие предпосылки для выкупа части вчерашней просадки и российскими инвесторами.

Спекулятивно на сегодня интересен Сбербанк, который вчера в моменте терял 3%. Акции банка развернулись от поддержки 294 руб и при улучшении внешнего фона сегодня вполне могут завершить день уверенно выше отметки 300 руб. Сберу также пора бы всерьез начать закрывать дивидендный гэп, что ранее он делал очень быстро.

По-прежнему рекомендуем аккуратно наращивать лонги по акциям золотодобытчиков – сейчас это самый перспективный и безопасный сектор.

В целом же ситуация по российскому рынку акций не меняется: он остается в границах 3600-3710 пунктов, и вряд ли выйдет из них в ближайшие дни.

Пара доллар-рубль продолжает консолидацию чуть ниже отметки 74, не реагируя на внешние раздражители. Не ждем серьезных изменений курса российской валюты и сегодня. Шансов на пробой сильной поддержки 73 по паре практически нет, поэтому стоит быть готовым к возобновлению плавной девальвации рубля.