Рынок акций сегодня отыграет часть вчерашних потерь
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии в среду потерял 1,4% из-за отвратительного внешнего фона. На мировой финансовый рынок вернули инфляционные страхи, которые, впрочем, и так далеко с него не уходили.
Подкосила российские акции и упавшая нефть. После неудачной попытки пробоя отметки 70 долларов за баррель коррекция была вполне логичной. И тут опять все вспомнили про Иран и ожидания возобновления ядерной сделки с США, которая приведет к отмене санкций и росту добычи нефти Ираном. Однако тестирование рубежа-70 будет продолжено на следующей неделе.
Однако ничего страшного вчера не произошло, о чем говорит относительная стабильность доллара к основным мировым валютам: бегства в доллар мы не видели.
К закрытию американский рынок отыграл существенную часть дневных потерь, слабо плюсуют американские фьючерсы и сегодня с утра. Подрастает нефть и металлы. Таким образом, складываются хорошие предпосылки для выкупа части вчерашней просадки и российскими инвесторами.
Спекулятивно на сегодня интересен Сбербанк, который вчера в моменте терял 3%. Акции банка развернулись от поддержки 294 руб и при улучшении внешнего фона сегодня вполне могут завершить день уверенно выше отметки 300 руб. Сберу также пора бы всерьез начать закрывать дивидендный гэп, что ранее он делал очень быстро.
По-прежнему рекомендуем аккуратно наращивать лонги по акциям золотодобытчиков – сейчас это самый перспективный и безопасный сектор.
В целом же ситуация по российскому рынку акций не меняется: он остается в границах 3600-3710 пунктов, и вряд ли выйдет из них в ближайшие дни.
Пара доллар-рубль продолжает консолидацию чуть ниже отметки 74, не реагируя на внешние раздражители. Не ждем серьезных изменений курса российской валюты и сегодня. Шансов на пробой сильной поддержки 73 по паре практически нет, поэтому стоит быть готовым к возобновлению плавной девальвации рубля.
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