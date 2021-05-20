В фокусе отчетность Qiwi
19 мая наблюдалось заметное снижение котировок. Поводом стала отрицательная динамика на внешних фондовых и сырьевых площадках. Лучше рынка торговались акции компании Ozon (+5,12%) на фоне сильного отчета накануне. Аутсайдерами стали бумаги другого ретейлера – М.Видео (-4,83%), владеющего долей в капитале Магнита. Рубль укрепился к доллару и евро, несмотря на подешевевшую нефть.
Qiwi plc (-0,68%) отчитается за 1-й квартал. Ожидается выручка в объеме 5,4 млрд руб. при EBITDA на уровне 2,6 млрд руб. и прибыли в объеме 1,9 млрд руб. По итогам года выручка может достичь 23 млрд руб. Не исключено, что бизнес платежей будет восстанавливаться ускоренными темпами на фоне роста экономики и отмены части регуляторных ограничений. Акции оцениваются достаточно дешево: мультипликатор Р/Е составляет около 6, Р/В — 1,3. Инвесторы ждут хороших новостей. Наша целевая цена на горизонте года – 1100 руб. за бумагу.
Ожидаем отрицательную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3600–3650 пунктов.
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