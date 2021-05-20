После достижения отметки 3700 п. по индексу Мосбиржи и приближения к историческим максимумам российский рынок акций развернулся вниз. В среду в течение большей части времени преобладали продажи, затронувшие большинство ликвидных бумаги.

Активность участников существенно выросла. В течение дня в акциях индекса прошел максимальный оборот с февраля — 148 млрд руб. Это третий результат в 2021 г.

Индекс Мосбиржи не терял в течение основных дневных торгов более 1% уже 37 сессий подряд. Вчера эта серия была нарушена. Тем не менее техническая картина по-прежнему существенно не меняется. Краткосрочный взгляд нейтральный.

Общая тенденция всего 2021 г. характеризуется сохранением поступательного восходящего тренда. Его нижняя граница расположена лишь около 3550–3560 п. Промежуточная зона торможения находится на 3600–3630 п. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции.

Что касается сценария роста, то в ближайшие дни допускаю локальные проколы отметки 3700 п., однако не жду устойчивое продолжение подъема. Поэтому вариант временной консолидации пока остается базовым.

Ключевая причина снижения наших индексов в среду не в слабой динамике западных рынков акций, а в первую очередь в развороте сырьевых котировок. Bloomberg Commodity Index вчера упал на 1,8%. Цены на нефть Brent в моменте теряли 5%, закрытие прошло около $66,5 с потерями в 3%.

Опасения участников связаны с потенциальным возвратом на рынок иранской нефти. Сейчас идет процесс многораундовых переговоров, которые способны привести к снятию эмбарго на поставки нефти из Ирана. Переговоры возобновятся в начале следующей недели.

До жестких санкций страна добывала около 3,8 млн б/с. Сейчас объемы производства составляют порядка 2,5 млн б/с. Так что при положительном исходе так называемой «ядерной сделки» можно рассчитывать на постепенный рост добычи на 1–1,3 млн б/с. Учитывая неэластичность рынка нефти, подобный объем, составляющий менее 1,5% от мирового производства, способен вызвать несоразмерное отклонение котировок вниз и, вероятно, замедлить темпы планового наращивания добычи странами ОПЕК+.

Остановка роста цен на нефть или же их снижение в теории позитивны для многих развитых стран, которые могут быть заинтересованы в «ядерной сделке». Это помогло бы сгладить эффект от наблюдаемого ускорения инфляции, ведь цены на энергоносители являются важным элементом в структуре цены огромного количества товаров.

В то же время отметим очень стабильную динамику рубля. Курс USD/RUB остался около 73,8. В течение дня волатильность была крайне низкой, хотя внешний фон располагал к более значительным колебаниям. Отчасти причина в том, что нефть, находящаяся выше $60, должна способствовать дальнейшему укреплению рубля. Колебания выше этого уровня не критичны для динамики USD/RUB. Локальные отскоки вполне допустимы, но в целом среднесрочные цели по доллару остаются неизменными: 72,5–73.

На западных площадках ключевым поводом для давления на рынки акций остаются инфляционные опасения. Эта тема становится все более популярной в СМИ. Более того, рекордные для последних лет темпы подъема цен привели к росту внимания самих компаний к теме инфляции. Так, агентство FactSet посчитало, что 175 отчитавшихся за I квартал компаний из индекса S&P 500 поднимали тему инфляции в своих отчетах и конференц-звонках с инвесторами. Это самое большое количество компаний с 2010 г., когда FactSet начал анализировать этот индикатор. Предыдущий рекорд был во II квартале 2018 г. — тогда об инфляции говорили 163 эмитента из S&P 500.

Вчера была опубликована расшифровка протоколов ФРС по итогам апрельского заседания. В них отмечается, что «в какой-то момент может быть уместно» рассмотреть возможность сокращения покупок активов, если экономика покажет «быстрый прогресс». То есть это первые намеки на возможность сворачивания стимулов. Эта тема будет центральной для инвесторов на каждом из ближайших заседаний ФРС. Пока новости не вызвали волну распродаж. Наоборот, в течение торгов среды американские индексы постепенно отыгрывали утренние потери.

В фокусе

Ozon (+5,9%). Днем ранее котировки просели на 7%, а вчера практически все отыграли. Новости о продаже 2,9%-го пакета рынок уже переварил. Волатильность в инструменте в ближайшие дни останется повышенной. Сценарий повторного спуска к минимумам на этой неделе будет сложно реализовать. Недавний отчет за I квартал отражает, что финансовые результаты остались в рамках текущих тенденций. Показатель GMV замедлился относительно высокой базы IV квартала, но ускорился к III кварталу 2020 г. Умеренно позитивный взгляд.

Лента (+2,1%). Через день после решения Магнита купить Дикси компания Лента объявила о покупке сети Billa Russia за 215 млн евро. Как и в случае с Магнитом решение выглядит оправданным и позитивно для оценки акций. Торговая площадь компании увеличится почти на 10%. Долгосрочный взгляд на перспективы расписок Ленты позитивный, учитывая амбициозные стратегические планы компании по удвоению выручки к 2025 г.

Сургутнефтегаз-ао (+1,3%), Сургутнефтегаз-ап (+2%). Объявлены дивиденды. На префы будет выплачено 6,72 руб., что ожидаемо. По обыкновенным бумагам — 0,7 руб. Это рекордный дивиденд для АО с 2006 г., однако это лишь на 5 копеек выше прошлогоднего результат и всего 1,9% по текущим котировкам. Таким образом, в кейсе Сургутнефтегаза вообще ничего не меняется. Привилегированные бумаги остаются консервативной ставкой на защиту от слабости рубля.

ОГК-2 (-0,4%). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 0,06 руб. на акцию, что совпало с нашими ожиданиями. Это 50% чистой прибыли или 7,2% доходности по текущим котировкам. Также ОГК-2 опубликовала смешанные финансовые результаты за I квартал. Выручка выросла на 7,3% г/г, чистая прибыль сократилась на 10% г/г.

ФосАгро (-2,1%). Компания представила ожидаемо сильный отчет по итогам I квартала 2021 г. Финансовые результаты поддерживаются благоприятной конъюнктурой на рынке удобрений, относительно слабым рублем. Менеджмент компании ожидает, что цены на продукцию останутся высокими в ближайшей перспективе. Результаты II квартала также обещают быть успешными.

Акции ФосАгро являются одними из лидеров роста на российском рынке с начала года. Подъем оправдан, учитывая улучшение финансовых метрик. В то же время потенциал дальнейшего роста во многом будет зависеть от состояния рынка удобрений во II полугодии, так как компанию сложно назвать чрезмерно недооцененной по текущим уровням.

Русал (-2,7%). Совет директоров вновь рекомендовал не выплачивать дивиденды, хотя некоторые шансы на позитивный для акционеров исход все-таки были, учитывая пока еще благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке алюминия. Вчера металл корректировался вместе с остальными commodities. Русал также планирует выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру. Разделение активов будет способствовать увеличению капитализации и расширит возможности развития, считает менеджмент компании.

Сбербанк-ао (-2,8%). Обыкновенные акции банка в среду продавали активнее всех среди голубых фишек. Этот инструмент традиционно является самым чувствительным к изменениям внешнего фона и настроений нерезидентов. Падение сырьевых котировок оказало дополнительное давление. Впрочем, ожиданий формирования длительного нисходящего тренда сейчас нет. Ближайшие уровни поддержки могут находиться около 292–295 руб.

АФК Система (-3,6%). Акции в последние недели в числе аутсайдеров среди ликвидных бумаг. Снижение котировок выглядит избыточным. Текущая оценка компании предполагает значительный дисконт к стоимости публичных и непубличных активов. Падение бумаг создает интересный момент для долгосрочных инвесторов.

М.Видео (-4,8%). Каких-то негативных новостей, объясняющих сильное снижение акций, не обнаружено. На горизонте года фундаментальный взгляд на бумаги позитивный.

Сегодня ожидается выход квартальных финансовых отчетов у Qiwi, Мечела и Черкизово.

Совет директоров Газпрома проведет заседание, на котором даст рекомендацию по дивидендам. Ранее правление компании предлагало выплатить по 12,55 руб. на акцию. Вероятно, совет директоров остановится именно на этой величине. Для акций Газпрома сейчас гораздо важнее текущая благоприятная ситуация на рынке газа, которая способна привести к удвоению выплат по итогам 2021 г. В среду котировки компании падали вместе со всем рынком, но, на наш взгляд, начавшаяся коррекция не перерастет в устойчивую и продолжительную волну снижения. Взгляд на среднесрочные перспективы остается положительным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около уровня $66,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия среды.



