В среду нефтяные котировки оказались под давлением из-за новостей о близости США и Ирана к ядерной сделке, что может добавить к мировым поставкам до 1,3 млн б/с иранской нефти. Усилил распродажи негативный внешний фон, связанный со снижением мировых фондовых индексов из-за инфляционных опасений.

Сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о том, что Иран и США близки к заключению ядерной сделки, в рамках которой США снимает санкции с нефтегазового экспорта Ирана в обмен на заморозку иранских ядерных программ. О прогрессе заявили российский постпред при ООН Михаил Ульянов, замглавы иранского МИД Аббас Арагчи и директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

До одностороннего выхода США из ядерной сделки в 2018 г. Иран добывал около 3,8 млн б/с и экспортировал порядка 2 млн б/с. После возобновления санкций добыча упала практически в два раза. На фоне прихода к власти администрации Байдена Иран начал постепенно восстанавливать добычу, высоко оценивая свои шансы на успех в переговорах. На текущий момент добыча в стране, по оценке Reuters, составляет 2,5 млн б/с, что означает потенциал для наращивания добычи около 1,3 млн б/с или примерно 1,3% от всего мирового потребления.

Вечером в среду вышла статистика по нефтяной отрасли в США от EIA. Запасы нефти показали рост на уровне прогнозов. Добыча оставалась на уровне 11 млн б/с, чистый импорт сократился на 0,6 млн б/с из-за опережающего скачка экспорта. Загрузка НПЗ немного выросла с 86,1% до 86,3%.

Запасы бензина и дистиллятов сократились немного больше прогнозов. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли и на прошлой неделе составили 19,2 млн баррелей (+1,8 млн).

Статистика вышла в умеренно позитивном ключе, чем смогла поддержать нефтяные котировки, которые к моменту публикации оказались на локальном минимуме ниже $65,5 за баррель, теряя 4,7%. После статистики фьючерсы Brent отскочили и консолидировались $66,3–66,8 за баррель. Сегодня с утра котировки остаются в этой же зоне. В свете негативных настроений на мировых фондовых площадках потенциал для дальнейшего снижения сохраняется, хотя актуальные негативные драйверы уже в цене и при потеплении сентимента котировки могут попытаться сформировать отскок.