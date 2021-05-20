Сектор российских еврооблигаций: в фарватере других ЕМ. Вчера долларовые рынки ЕМ рост доходностей UST (+4 б. п., десятилетка на 1,68%), российская суверенная кривая прибавила 3 б. п. Корпоративный российский сегмент уже торгуется в «летнем» режиме, максимальная амплитуда ценовых колебаний не превысила вчера 25 б. п.

Сектор ОФЗ: Минфин разместил бумаг на 48 млрд руб. В то время как остановка на вторичном рынке в целом остается стабильной в ценовом отношении, Минфин РФ продолжает поступательно двигаться по пути реализации программы по размещению нового долга. Вчера покупателей нашли ОФЗ на 48 млрд руб., при том, что совокупный спрос на трех аукционах составил 91 млрд руб. В числе размещенных оказался и инфляционный линкер серии 52003, на который был зафиксирован довольно активный спрос. В контексте неослабевающего инфляционного давления это выглядит вполне логичным. Так, согласно вчерашним данным Росстата, годовая потребительская инфляция ускорилась почти до мартовского пика в 5,8% на фоне низкой базы мая 2020 года.