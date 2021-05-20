Инфляционное давление остается повышенным
Несмотря на то, что потребительские цены с 11 по 17 мая выросли всего на 0.1% н/н, как и на прошлой неделе, инфляция в годовом выражении вновь превысила 5.7% г/г из-за эффекта низкой базы мая прошлого года.
За последнюю неделю наиболее заметный рост цен пришелся на отдельные продукты: гречневая крупа +0.6%, подсолнечное масло +0.3%, мясо и мясные продукты +0.2-0.5%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0.4% н/н. В то же время снизились цены на яйца (-1.4% н/н) и рис (-0.1% н/н). Позитивным сигналом для топливного рынка остается устойчивость цен на бензин (0.0% н/н).
Учитывая текущую инфляционную динамику, а также комментарии зампреда Банка России А.Заботкина в начале недели касательно наблюдаемого плато для текущих уровней и ожиданий замедления годовой инфляции не ранее осени этого года, мы видим высокие шансы для повышения ключевой ставки в июне (Росбанк: +25 бп до 5.25% годовых).
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