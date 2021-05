Прошедшая неделя стала для индекса S&P500 худшей за последние три месяца. Причина – возросшие инфляционные ожидания, и, как следствие, пришедшее участникам рынка осознание того, что ФРС в ближайшей перспективе, возможно уже этим летом, начнет сворачивание своей программы количественного смягчения, в соответствии с которой сейчас производится покупка активов на $120 млрд. ежемесячно. ФРС 13 лет баловала рынок избыточной ликвидностью, приучив инвесторов методично выкупать просадки, и сигнал регулятора об остановке стимулирующих программ может стать поводом для коррекции. Пока печатный станок работает, для существенного снижения рынка нет оснований. Секторы будут чередоваться: одни отдыхают, другие на подъеме, но индексы Dow и S&P500 будут оставаться вблизи максимумов.

Инфляционные ожидания заставляют участников рынка сторониться акций убыточных компаний, ротация портфелей из акций роста в акции стоимости продолжается с начала этого года. Акции технологического сектора, который 10 последних лет опережал рынок, теперь вызывают у инвесторов стойкое отвращение, причем не всегда обоснованное. 29 апреля компания Amazon.com, Inc. (AMZN) отчиталась о лучших в её истории квартальных результатах, а цена акций после этого снизилась. Это же случилось и с Apple Inc. (AAPL), Facebook, Inc. (FB) и Microsoft Corporation (MSFT) – результаты выше ожиданий рынка с последующей просадкой. Похоже, фонды используют любую возможность для закрытия своих позиций, «умные деньги» (smart money) покидают бумаги, ещё недавно считавшиеся лучшими. Участники рынка сейчас предпочитают стабильные компании с высокими показателями прибыльности из реальных секторов: добывающего, финансового, промышленного, пользуются спросом акции металлургических компаний, которые выглядят привлекательными на фоне улетевших в стратосферу цен на металлы (медь, сталь, палладий). И они правы – акции стабильных прибыльных компаний при коррекции рынка пострадают меньше всего, а акции убыточных покажут худшие результаты.

Что ждать от рынка в ближайшие дни? Скорее всего динамика индексов будет преимущественно боковая, позитивные данные о восстановлении экономики будут гаситься страшилками о росте инфляции, такое перетягивание каната будет продолжаться с переменным успехом, пока не проявится фактор, который однозначно склонит чашу весов в одну сторону.