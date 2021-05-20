Вчера были опубликованы протоколы последнего заседания FOMC. Несмотря на заверения руководства ФРС в том, что они пока даже не думают обсуждать возможность сокращения программы количественного смягчения, на самом деле, такие дискуссии в рядах FOMC идут.

Как сказано в протоколах, некоторое количество членов FOMC считают, что на ближайших заседаниях нужно обсудить план по сокращению программы по покупке активов. При этом нужно учитывать, что тогда у ФРС были только низкие мартовские данные по инфляции.

В апреле ситуация радикально изменилась, инфляция в США подскочила до 4.2%. Причем произошло это на фоне спада активности на рынке труда и замедления экономики. Если в июне данные по инфляции будут высокими, статистика выйдет 10 июня, то уже на следующем заседании FOMC, которое пройдет 15-16 июня, можно ожидать заявления от ФРС о начале сокращения операций QE. Понятно, что для глобального рынка акций это будет неприятным сюрпризом.