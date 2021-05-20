Инфляция в Германии ускорилась в унисон с США
Американские фондовые индексы преимущественно подрастают в первой половине торгов четверга. Инвесторы оценивают протоколы заседания ФРС.
Глобально наблюдается новая волна снижения. Накануне S&P 500 опустился в район нижней границы среднесрочного восходящего канала. В перспективе высока вероятность движения в район 4000 п.
"МИНУТКИ" ФРС
В среду вечером были опубликованы протоколы ("минуты") апрельского заседания ФРС.
Регулятор пока не вышел из режима активного стимулирования экономики. Инвесторов насторожило мнение некоторых участников Комитета по операциям на открытом рынке о том, что в перспективе стоит начать ослабление темпов количественного смягчения.
Согласно этой позиции, в перспективе об этом стоит заявить официально. Есть гипотезы, что это может быть анонсировано осенью.
ЭКОНОМИКА
В четверг были опубликованы недельные данные по рынку труда США. Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю сократились с 473 тыс. до 444 тыс. (прогноз: 450 тыс.).
В пятницу будут опубликованы продажи домов на вторичном рынке США.
Тем временем, инфляция в Германии в апреле усилилась в унисон с Америкой. Индекс цен производителей в годовом исчислении усилил динамику с 3,7% до 5,2% годовых (прогноз: 5,1%).
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