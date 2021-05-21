Европейские фондовые индексы во вторник закрылись ростом. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 1,27%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 1%, немецкий DAX прибавил 1,7%, а французский CAC вырос на 1,29%.

Американские индексы в четверг уверенно росли. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 1,77% до 13535,7 пункта, Dow увеличился на 0,55% до 34084,1, а S&P500 прибавил 1,06% и составил 4159,1.

Лучше рынка в очередной раз оказался технологический сектор.

В четверг был насыщен на отчеты компаний не продуктового ритейла. Бумаги Kohl's потеряли 10% в ходе основной торговой сессии, несмотря на то, что компания заявила о резком росте продаж в первом квартале почти на 70% и повысила прогноз прибыли на 2021 год. Поводом для снижения стали заявления менеджмента о том, что компания столкнется с ростом затрат и проблемами с поставками до конца 2021 года. Акции Virgin Galactic взлетели на 15% после того, как компания анонсировала отложенный ранее следующий тестовый полет космического корабля SpaceShipTwo. Бумаги L Brands снизились на 4% после отказа предоставить прогноз на оставшуюся часть года, на фоне подготовки к выделению бизнеса Victoria's Secret в отдельное предприятие. Бумаги Advanced Micro Devices прибавили в цене 2,4%. Американский чипмейкер сообщил о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Ростом на 4,6% закончили основную торговую сессию и бумаги ViacomCBS. Росту котировок способствовала повышение Bank of America оценки акций медиакомпании с «продавать» до «покупать». Уже после закрытия основной торговой сессии бумаги Home Depot выросли на 0,7%. Компания объявила о программе обратного выкупа объемом $20 млрд.

В пятницу Еврозона опубликует данные по индексу деловой активности в промышленности и в сфере услуг в мае. Также в пятницу в Еврозоне состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. США также опубликуют данные по индексу деловой активности в промышленности и в сфере услуг в мае.

Американские индексы всю неделю корректировались, в четверг снижение было поставлено на паузу. Знаковых драйверов роста на ближайшее время для возобновления роста нет, и в этой связи рынок может еще некоторое время пребывать в неопределенности.