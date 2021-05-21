Российский рынок акций вчера провел не очень удачную сессию. В то время когда Америка выросла на процент, мы показали нейтральную динамику. Вниз Индекс Мосбиржи тянула нефтянка, хорошо просевшая на снижении стоимости нефти к 65 долларам за баррель.

Причина распродаж нефтяных контрактов кроется в опасениях увеличения добычи нефти Ираном, которое может наступить в случае снятия со страны санкций после подписания ядерной сделки с США. Всего Исламская Республика может выбросить в мир свыше 1 млн баррелей нефти в день.

Сегодня нефть стабилизировалась около отметки 65. Ее пробой вниз может спровоцировать кратковременное движение к 60 долларам. Причем поводом для этого может стать очередной виток снижения инвестиционного оптимизма. Однако среднесрочно на нефть мы смотрим позитивно, и в ближайшее время ждем очередного похода к 70 долларам за баррель.

Но это совсем не значит, что акции нефтяных компаний стоит агрессивно подбирать: на прошлую волну роста они реагировали слабо. Но сегодня имеет смысл спекулятивно взять «Роснефть» и «Лукойл»: на стабилизации нефти и в преддверии выходных трейдеры должны прикрыть шорты по ним.

В целом внешний фон перед нашим открытием складывается слабо позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%. Поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может продолжиться в дальнейшем.

Стоит отметить и такой позитивный момент, как очередной отскок Индекса Мосбиржи от нижней границы восходящего канала, который сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов. Отсутствие желание тестировать на прочность восходящий тренд – уже хорошо!

По-прежнему советуем держать и даже осторожно подбирать акции Сбербанка и золотодобытчиков.

Рубль в паре с долларом сейчас торгуется вблизи отметки 73,5. Впереди у пары сильная поддержка 73, поводов для пробития которой нет никаких. При приближении к этому уровню целесообразно спекулятивно покупать доллар против рубля.

Не исключено, что сегодня под вечер мы увидим повышенный спрос на валюту из-за традиционного по пятницам сокращения рублевых позиций и их хеджирования.



