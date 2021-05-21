Сегодня ожидаем сохранения доходности ОФЗ около достигнутых уровней
По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,12% (-5 б.п.). Рублевые облигации позитивно отреагировали на повышение склонности к риску на глобальных рынках. Снижение числа обращений за пособием по безработице в США усилило оптимизм инвесторов по поводу перспектив восстановления экономики. Вместе с российскими гособлигациями вчера росли цены локальных бондов Мексики, Индии, Индонезии. Инвесторы также позитивно восприняли итоги встречи глав внешнеполитических ведомств США и России, прошедшей 19 мая. Минфин РФ вчера разместил евробнды с погашением в 2027 и 2036 годах на общую сумму 1,5 млдр евро. Заимствования на внешнем рынке снимают часть нагрузки от размещения нового госдолга на внутреннем рынке, что также стало позитивной новостью. На таком фоне снижение нефтяных цен было нейтрально воспринято инвесторами.
Сегодня ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи текущих уровней. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,00 – 7,20% считаем справедливым.
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