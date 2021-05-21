Основные российские голубые фишки в четверг показали разнонаправленную динамику. Единого движения широким фронтом не наблюдалось. В результате индекс Мосбиржи завершал день без существенных изменений.

Значительно хуже рынка выглядели российские нефтяники. Цена фьючерсов Brent оставалась под давлением, что поддержало отток инвесторов из сектора. Стоимость барреля опустилась еще на 2,3%, приблизившись к отметке $65.

Опасения участников нефтяного рынка в первую очередь связаны с рисками возврата поставок из Ирана, готового увеличить добычу на 1–1,3 млн б/с (менее 1,5% от мирового производства). Мы уже отмечали, что для неэластичного рынка нефти даже такая величина является значительной и способна привести к несоразмерному отклонению котировок вниз и замедлению темпов планового наращивания добычи странами ОПЕК+. Речь сейчас не идет о масштабном обвале нефтяных котировок, однако по Brent возврат в диапазон $60–65 на среднесрочном горизонте вполне допустим.

Для большинства акций российских нефтяников стоимость барреля выше $60 предполагает потенциал для положительной переоценки на горизонте года. При дальнейшем сползании в сторону 500 руб. интересны для покупок акции Роснефти. В Лукойле область поддержки расположена около 5500–5650 руб.

Из-за слабой динамики цен на нефть российские индексы начали отставать от западных площадок. Основные рынки Европы и США накануне прибавили более 1%. Американский индекс S&P 500 вернулся выше 4150 п. Это уже второй отскок в течение мая и пока он еще не указывает на неизбежность возврата к максимумам. Чтобы окончательно вернуться в фазу ползучего роста, необходимо закрыть пару сессий выше 4180 п. Пока же этого не произошло, повышенные риски более глубокой коррекции, например, в область 4000–4050 п., в ближайшие недели сохраняются.

По индексу Мосбиржи картина по-прежнему не меняется. Котировки находятся в рамках растущей тенденции, но в ближайшее время базовый расклад — это боковая консолидация. Верхняя граница диапазона расположена около 3690–3710 п., а снизу трендовая поддержка проходит около 3550–3560 п.

Несмотря на падение нефтяных котировок рубль выглядит крайне устойчиво, оправдывая ожидания. Курс USD/RUB остался в районе 73,5, проигнорировав откат Brent к $65. Следующие цели расположены около 72,5–73.

В фокусе

Мечел-ао (+10,4%), Мечел-ап (+13,5%). Участники рынка позитивно восприняли финансовый отчет компании за I квартал. Ключевым фактором улучшения финансовых метрик стала благоприятная конъюнктура на рынке коксующегося угля и металлопродукции в начале года. На этом фоне операционная прибыль компании выросла на 64%. Значительное улучшение по чистой прибыли в годовом сопоставлении обусловлено снижением процентных расходов за счет продажи Эльги и снижения долга, а также позитивными курсовыми разницами на 1,3 млрд руб. против —33,2 млрд руб. годом ранее.

Полученная за I квартал прибыль предполагает 11,4 руб. дивидендов потенциальных дивидендов (11,7%). II квартал также обещает стать для компании сильным, так как цены на основную продукцию остаются высокими, так что дивиденды по префам за 2021 г. могут сильно вырасти. Однако здесь нужно учитывать, что итоговые выплаты будут зависеть от валютного курса на конец года. Кроме того, стоит обратить внимание на слабые операционные результаты. Из-за недофинансирования в прошлом году ключевые производственные показатели снизились. Повышенные риски в кейсе акций Мечела сохраняются.

НЛМК (+2,3%), Северсталь (+2,6%), ММК (+4%). Спрос вернулся в акции сталеваров. Ситуация на рынке стали остается благоприятной, цены около рекордных уровней, так что повышенные интерес трейдеров к этим бумагам может сохраниться. За счет недавнего отката и консолидации бумаги компаний отрасли перестали выглядеть чрезмерно перекупленными с технической точки зрения.

Qiwi (+0,5%). Вчера были опубликованы финансовые результаты за I квартал и рекомендованы дивиденды в $0,22 (2% доходности). Отчет можно назвать неплохими в условиях действующих ограничений ЦБ на часть операций платежного сегмента компании. Для динамики акций важен не столько сам отчет, сколько взгляд компании по двум ключевым вопросам: как долго сохранятся рестрикции регулятора, а также какие перспективы компании в индустрии ставок. Прогнозы компании на 2021 г. были подтверждены.

В совокупности можно сказать, что акции Qiwi в среднесрочной перспективе могут оставаться в подвешенном состоянии. Причин как для роста, так и для падения пока нет. Драйвером для бумаг могут стать либо позитивные новости в двух обозначенных выше темах, либо отчет за II квартал 2021 г.

Газпром (-0,7%). Совет директоров одобрил рекомендацию правления компании по выплате 12,55 руб. дивидендов на акцию. Событие ожидаемое и не оказывает существенного влияния на котировки. Вновь отметим, что текущая ситуация на рынке газа остается благоприятной (рост поставок, высокие цены и ожидание их сохранения из-за низкой заполненности ПХГ в Европе). Удержание длинных позиций по-прежнему оправданно.

X5 Group (-2%). В последние дни акции выглядят существенно хуже рынка. Каких-то негативных корпоративных новостей не было. Часть инвесторов могла перенаправить капитал в Магнит и Ленту, которые сообщили о покупках крупных сетей. В среднесрочной перспективе ожидаем смену негативного сентимента в бумагах и разворота тренда.

FixPrice (-3,2%). Несколько недель после IPO депозитарные расписки компании находились в боковом формате и не показывали выраженной динамики. Мы много раз отмечали, что оценка FixPrice в рамках первичного размещения была очень высокой, так что устойчивость котировок вызывала сомнения. Сейчас видим постепенное сползание вниз, что выглядит справедливым. Несмотря на то, что расписки торгуются на 7,7% ниже уровня выхода на IPO, бумаги по-прежнему сложно назвать недооцененными. Наоборот, вижу высокие риски их дальнейшего падения еще на 5–15%.

Сегодня среди корпоративных событий ожидается лишь отчет по МСФО за I квартал 2021 г. у Россети Ленэнерго.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно в незначительном минусе. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, нефть Brent без значимых изменений и находится около уровня $65,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.



