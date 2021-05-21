В четверг нефтяные котировки продолжали снижаться и по итогам сессии оказались в районе $65 за баррель. Негативным фактором все также выступала ядерная сделка между США и Ираном. Президент Ирана в четверг заявил, что США готовы отменить санкции в отношении нефтяного, банковского и судоходного секторов страны. После отмены санкций Иран может вновь экспортировать свою нефть, что позволить восстановить добычу с нынешних 2,5 млн до 3,8 млн б/с. До конца года рост иранской добычи может быть от 1 до 1,3 млн б/с.

Несмотря на громкие заявления официальных лиц конкретных сроков по снятию санкций озвучено не было, и ряд вопросов еще остаются нерешенными, так что тема может оставаться в фокусе внимания и влиять на краткосрочную динамику котировок.

ОПЕК раскритиковала опубликованную на этой неделе записку МЭА о том, что инвесторам необходимо воздержаться от финансирования проектов по производству и поставкам угля, нефти и газа, чтобы достигнуть цели по нулевому уровню выбросов к 2050 г. По мнению специалистов картеля, подобные меры могут привести к избыточной волатильности нефтяных цен.

«Утверждение о том, что после 2021 г. не требуется никаких новых инвестиций в нефть и газ, резко контрастирует с выводами, часто высказываемыми в других докладах МЭА, и может стать источником потенциальной нестабильности на нефтяных рынках, если за ним последуют некоторые инвесторы», — цитирует Reuters доклад ОПЕК.

Официальные данные от Группы планирования и анализа нефти (PPAC) в Индии показали, что импорт нефти в апреле почти не изменился по сравнению с мартовскими уровнями. При этом к апрелю 2020 г. показатель вырос на 10,3% за счет эффекта низкой базы. При этом крупнейшие НПЗ сократили объем переработки, из-за чего запасы нефти выросли. В мае из-за скачка заболеваемости COVID-19 потребление в стране может пострадать еще больше.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра консолидируются вблизи уровней закрытия вчерашнего дня. После трех жней снижения покупатели могут кратковременно перехватить инциативу и попытаться сформировать отскок в район $66–67 за баррель. Дальнейший взгляд на котировки преимущественно нейтральный. Ранее на этой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью, что текущему рынку соответствуют цены на нефть в диапазоне $62–66 за баррель.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, что может быть конвертировано в более высокие уровни добычи во II полугодии 2021 г.



