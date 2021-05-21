Инфляция цен производителей разогналась не на шутку
Сектор российских еврооблигаций: новый выпуск в евро с российским суверенным риском. Вчера Россия разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 2,65% и доразместила еврооблигации-2027 на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала. По данным организаторов, книга заявок на пике превышала 1,4 млрд евро по 15-летнему выпуску и 700 млн евро по допвыпуску с погашением в 2027 году. Суммарно в двух траншах, общий объем которых составил 1,5 млрд евро, доля иностранных и российских инвесторов оказалась примерно одинаковой – 47% и 53%. В целом, появление еще одного инвестинструмента, доход по которому не подпадает под налогообложение по валютной переоценке, можно только приветствовать.
Сектор ОФЗ: боковик продолжается. По данным Росстата, рост индекса цен производителей в апреле составил 2,7% MoM. По сравнению с мартом (3,6%), месячный темп роста цен замедлился, однако, с начала года инфляция в производственном секторе составила 13,7%, а в годовом выражении – ни много ни мало 27,6%. В общем, инфляционное давление со стороны издержек остаётся повышенным, что затрудняет задачу ЦБ по замедлению инфляции до целевого уровня.
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