В пятницу днем рубль демонстрирует минимальное изменение в парах с долларом и евро. В частности, пара доллар/рубль продолжает торговаться вблизи уровня 73,5 руб., но пока американская валюта не желает сдавать данный рубеж рублю. Пара евро/рубль остается ниже 90 руб., однако при дальнейшем укреплении рубль пока встречает сопротивление.

Валюты-аналоги рубля по развивающимся рынкам в пятницу показывают смешанную, однако в целом незначительную динамику против доллара. Индекс доллара к корзине основных мировых валют также почти не меняется, оставаясь пока ниже уровня в 90 пунктов. При этом относительно заметное изменение в виде укрепления на 0,2% в корзине демонстрировал британский фунт, отыгрывая главным образом резкий подъем индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании за май. Отметим, что в случае дальнейшей коррекции новым уровнем для индекса доллара может стать минимум февраля 2018 г. в 88,25 пунктов.

Рынок нефти немного корректируется в плюс, однако в целом на неделе остается фактором, оказывающим давление на российскую валюту. Так, еще во вторник цена на марку Brent поднималась на максимуме выше 70 долл. за баррель, а в пятницу торговалась на минимуме ниже 65 долл. Против нефтяных котировок по-прежнему играют новости о потенциальном наращивании добычи Ираном. Тем не менее, нельзя исключать, что сам по себе фактор отмены нефтяных санкций против Ирана может сыграть в пользу усиления аппетита инвесторов к риску на глобальных рынках.

За последнюю неделю рубль укрепился примерно на 0,7% к доллару, что в целом можно считать средним результатом на общем фоне динамики валют EM (часть валют продемонстрировала схожий или чуть больший рост, часть валют показала снижение). В ближайшие дни рубль продолжит получать помощь на локальном рынке от налогового периода, однако с его окончанием ближе к концу месяца российская валюта соответственно лишиться одного из заметных факторов поддержки.



