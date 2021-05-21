На уходящей неделе по мировым фондовым рынкам снова «пробежала дрожь» из-за сохраняющихся инфляционных рисков и опасений сворачивания сверхмягкой ДКП в США ранее базовых ожиданий. В середине недели участников торгов насторожил протокол апрельского заседания ФРС. Ряд участников этого заседания, согласно документу, выразили желание обсудить сокращение объемов покупки активов, если экономика США продолжит восстанавливаться столь же активными темпами и сохранится инфляционное давление.

Впрочем, кардинально настроения на рынках не изменились, ведь о выходе Федрезерва из режима активного стимулирования в ближайшей перспективе пока что речи нет. К концу недели покупатели постепенно вернули инициативу в свои руки. Кривая доходности US Treasuries —10 к настоящему моменту отступила от недельных максимумов в район 1,63%. Улучшились настроения и на европейских площадках. Первые оценки деловой активности в еврозоне в мае превысили ожидания аналитиков, при этом особенно порадовала динамика в сфере услуг. Сильные данные по розничным продажам за апрель и предварительные майские PMI в производственном секторе и секторе услуг представила Великобритания. Позднее в пятницу ждем предварительные майские PMI по США.

Нефтяные цены между тем приостановили падение вблизи уровней $65-66 и сегодня вновь нацелены вверх. На минувшей неделе сигналы о прогрессе в переговорах Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке заставили нефть отступить от уровня $70, так как потенциально на мировой рынок могут вернуться поставки иранской нефти, заметно повлияв на баланс предложения и спроса. Впрочем, полной ясности с иранским вопросом нет, в то время как прогресс в массовой вакцинации, снятие ограничений в ряде стран, довольно бодрый старт автомобильного сезона в США и восстановление авиатрафика постепенно увеличивают спрос на энергоноситель.

Глобальным негативом по-прежнему остается пандемия коронавируса, особенно тревожит ситуация в азиатском регионе. В Индии динамику заболеваемости COVID-19 с трудом удалось развернуть к снижению, однако новые вспышки на Тайване, Сингапуре, Японии заставляют инвесторов беспокоиться. Во второй половине недели ВОЗ фиксировала прирост суточной заболеваемости (19 мая +559, 4 тыс., 20 мая +638,3 тыс.).

Специфическим фактором поддержки рублевых активов остается улучшение геополитического фона. Глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил итоги встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, прошедшей в четверг в Рейкьявике. Также обращаем внимание на смягчение санкционной риторики по Северному потоку-2. Все это формирует довольно благоприятную почву перед ожидающейся в июне встречей глав России и США.

На будущей неделе внимание инвесторов будет по-прежнему приковано к сигналам регуляторов, ключевым статистическим маркерам, вирусным сводкам ВОЗ, геополитике и сырьевым ценам. Несмотря на постепенное сезонное замедление торговой активности российский рынок до лета не теряет шансов обновить протестировать новые максимумы по индексу Мосбиржи.



