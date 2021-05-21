Вчера Председатель ФРС США Д.Пауэлл заявил, что нужно начать широкую дискуссию о цифровом долларе. Как сказал Пауэлл — «Мы в Федеральной резервной системе готовы выслушать самые разные мнения по этому важному вопросу, прежде чем принимать какое-либо решение о том, следует ли и как продолжать работу с национальной криптовалютой США».

Таким образом, в ФРС решили активизировать разработку цифрового доллара, так как Китайский Народный Банк планирует уже осенью ввести цифровой юань, что может в перспективе подорвать позиции США в мировой торговле.

Занимается разработкой цифрового доллара ФРБ Бостона вместе с Массачусетским технологическим институтом. Думаю, что стартовала своеобразная гонка по введению национальных криптовалют