Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу закрылись ростом: сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%, немецкий DAX увеличился на 0,44%, французский CAC 40 прибавил 0,68%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,2%.

По итогам недели европейские площадки закрылись без изменения.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центральному банку пока ещё слишком рано обсуждать свёртывание схемы экстренных покупок облигаций объёмом 1,85 трлн. евро.

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно снизились.

Обзор IHS Markit показал, что деловая активность в частном секторе США продемонстрировала беспрецедентный рост в начале мае. Согласно отчету, совокупный индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос до 68,1 в мае с 63,5 в апреле.

Производственный индекс PMI в США вырос до 61,5 в первой половине этого месяца. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 60,2. В то же время индекс деловой активности для сектора услуг вырос до 70,1, самого высокого уровня с начала этой серии в октябре 2009 года. Экономисты ожидали, что показатель упадет до 64.5.Динамика американских индексов за неделю была преимущественно отрицательной: DOW —0,51%, S&P —0,42%, Nasdaq +0,31%.

Предстоящая неделя ожидается будет насыщенной на события.

В понедельник в Японии с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода.

В среду Комитет по банковским, жилищным и городским вопросам Сената США проводит слушания с руководителями крупнейших банков Уолл-стрит, поскольку законодатели-демократы усиливают контроль за ролью промышленности в оказании помощи американцам в восстановлении после пандемии COVID-19.

В четверг президент США Джо Байден обнародует первое подробное бюджетное предложение за время его пребывания на посту, предлагаемый диапазон приоритетов от расходов на оборону до сокращения дефицита.

Во вторник Германия объявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за май. В четверг Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за июнь. В пятницу Франция заявит об изменении потребительских расходов за апрель и объема ВВП за 1-й квартал, а также выпустит индекс потребительских цен за май, а еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за май.

В США стоит отметить публикацию индекса экономической активности от ФРБ Чикаго за апрель в понедельник. Во вторник США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за май, а также заявят об изменении продаж новостроек за апрель. В четверг США сообщат об изменении личных доходов и расходов за апрель, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за май.



Среди интересных отчетов стоит выделить Nvidia, Dollar General, Costco, Abercrombie & Fitch, American Eagle Outfitters, Salesforce.com.