Прошлую неделю российский рынок акций завершил без принципиальных изменений, оставшись посередине восходящего коридора. Попытки пробить нижнюю его границу не увенчались успехом и теперь неплохо бы сходить наверх, быть может даже чуть выше 3700 пунктов.

Сегодня все складывается в пользу продолжения начатого в пятницу такого похода. Американские фьючерсы прибавляют с утра четверть процента, в плюсе драгоценные металлы, чуть менее процента растет нефть. Поэтому рублевый индикатор рынка имеет хорошие шансы продолжить вялый рост. На какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, поводов для этого нет.

Таким образом, среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции по портфелям, ведь тренд по российскому рынку пока восходящий. Причем в эти портфели рекомендуем добавлять и увеличивать на просадках долю акций золотодобывающих компаний – как раз золото, похоже, сформировало повышательный тренд и вполне может уйти выше 2000 долларов за тройскую унцию.

В ближайшие дни спекулятивно интересен «Норникель», в пятницу бумага последний день будет торговаться с дивидендами. Не исключено, что ее попытаются вытащить вверх процентов на 5. Сегодня цены на основную продукцию компании растут.

Спекулятивно интересны и бумаги нефтяных компаний. Они не только последние недели торговались очень слабо, но и неоправданно сильно просели в середине прошлой недели на падении нефти к 65 долларам за баррель. Сегодня они вполне могут продолжить начатый в пятницу отскок.

Конечно, в наших фаворитах Сбербанк, который будут тащить вверх не только внешний позитив, но и продолжение притока средств западных инвесторов на российский рынок. На прошлой неделе акции банка не решились даже серьезно протестировать зону поддержки 290-293 руб, развернувшись от нее. Это хороший сигнал для ухода ближе к историческим максимумам. Тем более Сберу не стоит нарушать сложившуюся традицию быстро закрывать дивидендный гэп.

Внимательно смотрим за «вторым эшелоном»: в любой момент могут произойти истории с взлетом какой-либо бумаги более чем на 10%, как мы это видели на прошлой неделе с «Мечелом». Что касается самого «Мечела», то перспективы у нее хорошие, если только за первый квартала бумага заработала 10% дивидендной доходности. Вот только сейчас она локально перекуплена, для включения ее в среднесрочные портфели может лучше дождаться коррекции.

Все спокойно на внутреннем валютном рынке. Волатильность торгов рублем в последние дни сильно упала. Пока рубль получает поддержку от налогового периода, но вот-вот она закончится. Сил и драйверов для пробоя сильной поддержки по паре доллар-рубль нет. Скорее всего, мы вновь увидим уход пары чуть выше отметки 74.



