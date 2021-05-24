21 мая преобладала позитивная торговая динамика. Во второй половине дня большинство голубых фишек вышли в зеленую зону. Лидерами роста вновь стали префы Мечела (MTLRP 114,00, +16,62%). Хуже рынка торговались акции другой угольной компании, Распадской (RASP 259,3, —2,52%).

Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 73,50. Несмотря на удешевление нефти, рубль продемонстрировал укрепление до максимума за месяц на фоне ослабления геополитической напряженности. Кроме того, нерезиденты проявили большой интерес к новому выпуску гособлигаций. Основное давление на рубль оказывает фактор вывода дивидендов, но в полную силу он начнет действовать лишь в июне (в этом году сезон выплат сместился на месяц). С другой стороны, укреплению национальной валюты способствует ухудшение ситуации с ликвидностью на рынке: до конца мая компаниям предстоят значительные налоговые выплаты (около 1,3 трлн руб.), которые частично будут осуществлены за счет продажи валютных активов. Как следствие, ослабления рубля в ближайшее время мы не ожидаем: ориентировочный коридор на следующую неделю — 72,50–74,50. При пробитии нижней границы этого диапазона возможно кратковременное движение вниз, однако значительных продаж валюты мы, скорее всего, не увидим. Крупные инвесторы, вероятно, предпочтут дождаться решения ЦБ по ключевой ставке 11 июня.

Торговая идея: X5 Group (+1,70%), спек. покупка, цель: 2 400 руб. В пятницу акции продемонстрировали отскок после коррекции. Мы ожидаем, что бумаги потребительского сектора в ближайшие дни будут расти. В отличие от Магнита и Ленты, акции Х5 стабильно снижаются уже на протяжении семи месяцев в отсутствие фундаментальных драйверов. При этом Х5 останется крупнейшим игроком в своем сегменте. Долгосрочная целевая цена: 3150руб. за бумагу.

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе внимания данные по безработице, розничным продажам и оценка ВВП за апрель. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3650–3700 пунктов.