По итогам предыдущей недели индекс Мосбиржи показал нейтральный результат. В пятницу котировки вышли на уровни 3660 п., оставшись в рамках среднесрочного восходящего тренда.

Краткосрочные ожидания по-прежнему нейтральные. Верхняя граница диапазона боковой консолидации по индексу Мосбиржи расположена около 3690–3710 п., а снизу трендовая поддержка проходит около 3550–3560 п. Промежуточная зона торможения находится на 3600–3630 п. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции.

Что касается сценария роста, то в ближайшие дни допускаю локальные проколы отметки 3700 п., однако даже в таком случае сложно рассчитывать не последующее устойчивое продолжение подъема. Вариант сохранения фазы консолидации пока остается базовым. К тому же в ближайшее время пройдут дивидендные отсечки в ряде тяжелых бумаг, что помешает индексу. В среду будет последний день перед дивидендным гэпом в X5 Retail Group, в пятницу — в Северстали и Норникеле.

Внешний фон пока остается стабильным и не располагает к началу распродаж. Цены на нефть торгуются около $67. После коррекции фьючерсов Brent из-за новостей о потенциальной «ядерной сделке» с Ираном сейчас мы видим некоторую стабилизацию. Речь не идет о новом импульсе выше $70, однако локальный боковик вполне возможен. Обращаю внимание, что консолидация нефтяных фьючерсов около текущих отметок — это само по себе позитивно для акций российских нефтяников, а также для курса рубля.

В паре USD/RUB отметим пониженную волатильность. После спуска к 73,5 амплитуда колебаний снизилась. Ближайшие целевые ориентиры по доллару остаются прежними: область 72,5–73. Причин для продолжительных девальвационных импульсов не наблюдается. А это значит, что вряд ли в ближайшее время бумаги экспортеров продолжат показывать опережающую динамику относительно акций компаний, ориентированных на внутренний рынок (потребсектор, телекоммуникации, энергетика).

В это же время долговой рынок нейтрально реагирует на валютные колебания. Длинные облигации не показывают выраженной восходящей динамики. Ожиданий существенного роста индекса RGBI сейчас нет, учитывая перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а также риски падения долларовых гособлигаций США на фоне ускорения инфляции.

На рынке США прошлая неделя завершалась нейтрально. Индекс S&P 500 не сумел закрыть сессию выше важного уровня 4180-4185 п. Пока котировки не закрепятся в течение 2–3 дней выше этих отметок, сохраняются повышенные риски более глубокой коррекции, например, в область 4000–4050 п.

Поступательный рост наблюдается на рынке золота. Прошлая неделя завершалась около $1880 за тройскую унцию. На мой взгляд, в ближайшее время открыта дорога в сторону $1920. Глубокие просадки на фоне роста инфляционных ожиданий маловероятны. В связи с этим краткосрочно лучше рынка могут выглядеть акции золотодобывающих компаний. Наиболее позитивный взгляд по бумагам Полиметалла.

В фокусе

∙ Мечел-ап (+16,6%). В бумагах продолжается ралли, начавшееся после публикации позитивного финансового отчета за I квартал. Участники рынка делают ставку на существенный рост дивидендов. Полученная за I квартал прибыль уже предполагает 11,4 руб. дивидендов потенциальных дивидендов (10% по текущим ценам). В ближайшее время волатильность будет повышенной. Риски присоединения к движению на текущих уровнях высокие.

∙ М.Видео (+4,4%). Длительное время акции поступательно сползали вниз без каких-то негативных корпоративных новостей. Отскок после такого движения очень часто происходит мощным импульсом. Именно это сейчас и наблюдается в акциях компании. Долгосрочный взгляд на бумаги — позитивный.

∙ Магнит (+2,7%). После резкого роста во вторник на новостях о покупке сети ДИКСИ затем котировки акций плавно снижались и полностью отыграли весь подъем. На наш взгляд, это не совсем оправданно. Покупка новой сети — это позитивный драйвер для Магнита. В пятницу спрос в акциях компании вернулся, что фундаментально справедливо. Пространство для положительной переоценки в акциях ритейлера сохраняется.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 1% и находится около уровня $67.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.