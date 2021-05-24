Общий взгляд

Восходящее движение на мировых рынках приостановилось. Периодически то один то другой индекс «выстреливают» наверх, но, как правило, быстро откатываются обратно. Но если ранее основными сдерживающими факторами для инвесторов являлись риски замедления восстановления мировой экономики на фоне затягивающихся проблем с коронавирусом, то сейчас основную тревогу вызывают достаточно высокие темпы инфляции. Странно, что о ней вспомнили только сейчас после многих лет неимоверных по масштабам стимулов. Да, мировые Центробанки старались стерилизовывать излишнюю ликвидность, выбрасываемую ими на рыкни, но полностью напечатанные деньги не спрячешь.

Реальная доходность по прибыли (мультипликатор, аналогичный Р/Е, но рассчитываемый в процентах), т.е. скорректированная на инфляцию, по компаниям S&P500 впервые с 1980 года ушла в отрицательную область.

Ожидаемый успех от владения акциями вынуждает инвесторов игнорировать текущую цены, как один из основных инвестиционных индикаторов. Аналогичная ситуация был в в 1929-м году (и описана американскими экономистами Грэмом и Дэвидом Додд еще в 1934 году), когда поведение инвесторов описывалось формулой «просто нужно купить хорошие акции вне зависимости от их текущей цены и ждать, когда они принесут прибыль за счет роста стоимости». Добавляем сюда эффект существенно увеличившегося количества неопытных игроков на рынке и становится понятно, почему многие инвесторы стали вести себя крайне осторожно.

Фондовый рынок

Прошедшая неделя не отметилась ничем интересным, кроме заметно возросшей волатильности. И это тоже не есть позитивный фактор в текущей ситуации. Там не менее, на относительно спокойном внешнем фоне финал недели оказался довольно ровным. DJIA вырос на 0,36% (34207,84 п.), а S&P500 снизился на 0,08% (4155,88 п.), NASD COMP потерял 0,48% (13470,99 п.).

В лидерах роста широкого рынка S&P500 оказались бумаги Ford Motor (+6,73%), H&R Block (+5,02%), Lamb Weston Holdings (+3,46%), Boeing (+3,15%) и Centene (+2,69%). Наибольшее снижение показали VF (-8,94%), Seagate (-3,00%), Progressive (-2,84%), Capri Holdings (-2,37%), Discovery Communications C (-2,28%).

Российский рынок не сумел отметиться чем-то оригинальным, по сути, так же, как и все, пребывая в боковом и достаточно волатильном коридоре. Пятничные тоги были чуть оптимистичнее, чем пару дней до этого, но переломить тенденцию не смогли. В итоге номинированный в рублях индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю на отметке 3660,48 п., прибавив в пятницу 0,67%. А «долларовый» индекс РТС закончил неделю на уровне 1569,55 п. (+0,70%).

Рубль

Российский рубль, получивший поддержку в виде не только достаточно высоких, но и весьма стабильных цен на нефть, а так же за счет налогового периода, в течение недели умеренно укреплялся. Не без локальных коррекций, конечно, но пока картина там выглядит достаточно благополучной. И на сегодняшний момент оснований переживать за отечественную валюту пока немного. Геополитические риски носят умеренный характер. Возня вокруг «Северного потока 2», похоже, так и будет продолжаться до тех пор, пока его все же не построят, заявления отдельных политиков на ситуацию в целом влияют крайне слабо. В итоге по состоянию на 9:00 мск. доллар стоит 73,56 рубля, а за евро дают 89,67 рублей.

Перспективы

Торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят сегодня утром весьма оптимистично: по состоянию 9:05 мск. японский NIKKEI 225 прибавляет 0,19%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,16%, Shanghai повышается на 0,15%, и лишь Гонконгский Hang Seng и корейский KOSPI теряют – первый 0,35%, а второй 0,42%. Довольно стабильно смотрится и Индия: бомбейский BSE Sensex прибавляет 0,49%, а Мумбайский Nifty 50 поднимается на 0,29%.

Фьючерсы на ведущие мировые индексы по состоянию на 8:08 мск. находятся в умеренно позитивной области, прибавляя от 0,10 до 0,35%. Сегодня не ожидается большого количества интересной информации. В Германии, Швейцарии, Франции, Канаде и многих других странах выходной. Другие государства весомой макроэкономической статистики публиковать не планируют. В России пройдут заседания советов директоров «Абрау-Дюрсо», «Транснефти», «ФСК ЕЭС», «Россетей», «РуссНефти». Реестры акционеров для участия с ГОСА закроют ОГК-2, ТГК-1, «Селигдар», OR Group и «Совкомфлот».