"Россети" могут отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год
Как сообщает Коммерсант, топ-менеджмент государственного электросетевого холдинга Россети не намерен возвращать акционерам прибыль по итогам 2020 года. Компания объясняет это значительным увеличением долговой нагрузки своей «дочки» ФСК из-за финансирования электрификации Восточного полигона для РЖД (ФСК планирует привлечь 122 млрд руб., что может привести к увеличению соотношения чистый долг /EBITDA до 2.5x, согласно консенсусу). Вопрос об отказе от выплат будет рассмотрен 24 мая на заседании совета директоров госхолдинга. При этом, по сообщениям СМИ, эта позиция пока не согласована с Минфином и Росимуществом.
Наше мнение. Текущая дивидендная политика компании предполагает выплату 50% чистой прибыли, скорректированной среди прочего на сальдо доходов и расходов от переоценки финансовых вложений и инвестиции. Если выплата состоится, она может обеспечить порядка 6% доходности по нашим оценкам. На данный момент мы считаем новость негативной, с точки зрения восприятия, однако отметим, что обсуждаются меры господдержки ФСК, в том числе в виде субсидий, которые могут смягчить влияние растущей долговой нагрузки.
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