Две недели с момента локальных максимумов в районе $60 тысяч и всего полтора месяца с момента исторического максимума в $64,9 тысяч, а на рынках уже царит хаос: цена на Bitcoin теряет практически 50% от максимумов. 12 мая произошло своего рода знаковое событие. Цена актива пробила вниз стодневную скользящую среднюю и уверенно закрепилась под ней, что является достаточно сильным техническим сигналом. С тех пор цена последовательно двигается вниз, ломая все мыслимые уровни поддержки.

Новостной фон на данный момент также резко негативный, помимо словесных интервенций "медийных лиц из Twitter", мы получили еще и активный сигнал из Китая, который намерен бороться с майнингом или как минимум его неэкологичной частью.

Тут нельзя не отметить, что более 50% мощностей майнинга находится именно в Китае, поэтому его запрет может действительно очень серьезно повлиять на рынок криптовалют в целом.

На стороне медведей и чисто технические показатели, падение происходит на больших объемах, откаты цены очень небольшие и на низких объемах, все это свидетельствует о слабости рынка на данный момент. Если говорить об уровнях, на которых накапливались объемы, то мы как раз находимся в одном из них, диапазон накопления $30-40 тысяч, поэтому многое будет зависеть от того, как отработает поддержка цены на уровне в $30тыс.

Если цена Bitcoin продолжит снижение, то следующие цели – это диапазон $16-20 тысяч, что с текущим новостным фоном и характером движения не кажется таким уж нереальным.

Можно немного пофантазировать и подумать на тему снижения цены еще и с другой стороны. Всем прекрасно известно, что Китай может легко влиять на курс особенно первой криптовалюты, свидетелями подобного мы уже становились, когда из-за аварии было обесточено несколько крупнейших майнинговых ферм в Китае.

Что если это экономический ассиметричный ответ на одностороннее негативное политическое поведение США по отношению к Китаю? Ведь именно американские фонды и компании станут первыми бенефициарами потерь в случае продолжения падения цены. Данная связь, конечно, маловероятна, но тем не менее стоит и ее держать в голове.

С другой стороны, есть распространенная поговорка "покупай, когда страшнее всего". И, возможно, сейчас именно этот момент, но вероятность дальнейшего снижения, хоть и после небольшой коррекции в область $38-40 тысяч, сейчас явно перевешивает вероятность позитивного развития событий.

Находиться в рынке с маржинальными позициями сейчас наиболее опасно, так как высокая волатильность может просто не оставить от баланса ни следа.

Наиболее плохо, как обычно, сейчас себя чувствуют альткоины, их падение значительно опережает падение Bitcoin. Поэтому в данной ситуации к решению об их покупках следует подходить еще более аккуратно. Принимайте решения взвешенно и обдуманно, в случае набора длинных позиций не забывайте устанавливать стоп-приказы, ограничивающие уровень риска. 2018 год показал в свое время, что падение может быть очень глубоким и затяжным.



