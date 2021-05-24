В пятницу нефтяные котировки отскочили после трех дней снижения. Поводом для покупок стало сообщение от Национального центра ураганов (NHC) в США о зарождающемся тропическом шторме, который может пройти по территории Мексиканского залива. В регионе сосредоточено большое количество нефтеперерабатывающих и добывающих предприятий, поэтому штормы и ураганы часто приводят к незапланированным перебоям в работе. По данным NHC вероятность циклона над западом Мексиканского залива составляет 60%

Всего на побережье залива сосредоточено 45% мощностей США по переработке нефти и 51% мощностей по переработке природного газа. Добыча нефти и газа в регионе составляет около 1,8 млн б/с и 2,7 млрд куб. футов в день соответственно.

Прошлый сезон ураганов 2020 г. стал рекордным по количеству штормов за последние годы, что хорошо видно по графику добычи.

Также в конце недели данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 356 уст. (+4 уст.), при этом число газовых установок сократилось до 99 уст (-1 уст.). В Канаде число нефтяных установок осталось на уровне 25 уст.

В целом опережающие показатели добычи на американском континенте продолжают расти, указывая на перспективы роста производства во II полугодии 2021 г. По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить около 11,3 млн б/с против текущих 11 млн б/с.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что общее количество буровых в США вырастет в среднем до 480–500 уст. к IV кварталу 2021 г., причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.). В настоящий момент совокупное число нефтяных и газовых установок в США составляет 452 уст.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают восстанавливаться и торгуются в диапазоне 66,5 – 67 за баррель. В выходные Иран объявил о том, что трехмесячное соглашение о мониторинге иранских ядерных объектов специальной организацией МАГАТЭ при ООН истекло. Доступ к ядерным объектам будет прекращен. Участники рынка оценивают возможность усложнения переговоров между США и Ираном из-за этого шага. Краткосрочный взгляд на нефтяные котировки нейтральный, риски по-прежнему в большей степени смещены в сторону снижения.



