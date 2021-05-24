Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после волатильной сессии в высокорискованных активах, таких как биткоин (-10.3%), на фоне сохраняющихся опасений по поводу перспектив инфляции.

Нефть (+2.3%) выросла впервые за четыре торговые сессии. S&P 500 (-0.1%) практически не изменился, нивелировав рост начала дня после того, как президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер сказал, что центральный банк должен начать говорить о начале сокращении скупки облигаций скорее раньше, чем позже.

Высокотехнологичный Nasdaq 100 завершил торги снижением —0.6%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average вырос на +0.4%, поскольку инвесторы переключились с акций роста на таких фаворитов сегмента "стоимости", как Boeing (+3.2%).

Распродажи в биткоине возобновились в пятницу после того, как Китай повторил предупреждение о том, что он намерен бороться с майнингом криптовалюты в рамках усилий по контролю над финансовыми рисками. "Это безумие для людей говорить, что биткоин не должен влиять на цены акций в краткосрочной перспективе", — сказал Том Эссей, бывший трейдер Merrill Lynch, основавший информационный бюллетень "The Sevens Report".

"Мы живем на рынке, который работает круглосуточно и без выходных, и, по крайней мере, на коротком отрезке он управляется алгоритмами, и все они торгуют одними и теми же активами. Когда вы получите негативный заголовок, вы увидите как все это распродается".

Европейские акции выросли ранее на фоне перспектив ослабления карантина и данных по сектору услуг, сигнализирующих о восстановлении.

Азиатские акции в основном выросли, хотя в Китае они упали. Доходность US Treasuries практически не изменилась, а USD вырос.

Криптоактивы снова подверглись расподажам. Биткоин упал на —10% до $ 36, тысяч на фоне возобновления репрессий Китая в отношении криптовалют и майнинга цифровых активов. Другие токены также показали двузначные потери в % после того, как Государственный совет Китая повторил свой призыв ограничить добычу и торговлю биткойнами. Илон Маск снова высказался по поводу климатических дебатов, заявив, что аудит возобновляемых источников энергии, используемых крупными майнерами биткоинов, может помочь развеять опасения по поводу их воздействия на окружающую среду.

По словам Goldman Sachs, Facebook обогнал Amazon в списке самых популярных акций у хедж-фондов. Его VIP-список хедж-фондов показывает те же пять акций в качестве самых популярных длинных позиций, но в новом порядке: Facebook, Microsoft, Amazon, Alphabet, Alibaba. Goldman Sachs сказал, что 27% отслеживаемых фондов владеют акциями FB, и у 57% из них FB занимает позицию в топ-10. Большинство из 15 новых VIP-акций — циклические, в том числе Citi, GM и Freeport-McMoRan.



