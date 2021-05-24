Если ФРС сохранит мягкую риторику, reflation trade продолжатся
Российский рынок акций открыл неделю весьма сдержанно, и мы ожидаем, что сегодня его динамика будет разнонаправленной, хотя восстановление цен на нефть поддержит акции нефтегазового сектора, курс рубля и бумаги банков.
Настроение на рынках диктуется инфляционными опасениями в США и ожиданиями более быстрого в сравнении с прогнозами начала количественного ужесточения ФРС; таким образом, внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на отчете по инфляции в США, который выйдет чуть позже на этой неделе.
Если ФРС сохранит мягкую риторику, reflation trade продолжатся, поддерживая акции российских циклических компаний. Сегодня рынки Германии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Бельгии и Австрии закрыты по случаю Пятидесятницы.
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