Российский рынок акций открыл неделю весьма сдержанно, и мы ожидаем, что сегодня его динамика будет разнонаправленной, хотя восстановление цен на нефть поддержит акции нефтегазового сектора, курс рубля и бумаги банков.

Настроение на рынках диктуется инфляционными опасениями в США и ожиданиями более быстрого в сравнении с прогнозами начала количественного ужесточения ФРС; таким образом, внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на отчете по инфляции в США, который выйдет чуть позже на этой неделе.

Если ФРС сохранит мягкую риторику, reflation trade продолжатся, поддерживая акции российских циклических компаний. Сегодня рынки Германии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Бельгии и Австрии закрыты по случаю Пятидесятницы.