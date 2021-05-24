Банк России переходит к сдерживающей макро-пруденциальной политике
В свете роста стоимости цен на недвижимость в России на 17.6% г/г по данным Росстата и сопутствующего роста объемов ипотечного кредитования в категории с размером первоначального взноса менее 20% (45% в 1к’21 по данным Банка России) регулятор усилил пруденциальный контроль в целях снижения кредитных рисков банков. С 1 августа 2021 года Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска на 10-20 пп для ипотечных ссуд (до размера 50-100 пп) в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков. Более того, во 2п’21 регулятор обещает рассмотреть дополнительные меры ужесточения требований в сегменте ипотечного кредитования с размером первоначального взноса более 20% и показателем долговой нагрузки заемщика более 80%.
Выборочное регулирование наиболее «перегретого» сегмента кредитного рынка сигнализирует нам о том, что системные меры сдерживания (повышение ключевой процентной ставки) имеют естественные ограничения, как по длительности, так и по дальнейшему потенциалу. Поэтому в складывающихся экономических условиях мы видим ограниченное пространство для увеличения ключевой ставки (Росбанк: +25 бп в июне и июле).
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