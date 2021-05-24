Рубль. Слабый плюс как хороший результат среди валют EM
К середине дня в понедельник рубль торговался в небольшом плюсе к доллару и евро, что тем не менее выглядело достаточно хорошим результатом на фоне других валют EM. Так, большинство валют на развивающихся рынках (включая валюты ЮАР, Индии, Мексики, Малайзии) демонстрировало хоть и незначительную, но отрицательную динамику. Часть поддержки рубль черпал с нефтяного рынка, где котировки марки Brent прибавляли более 1,5% и поднимались выше 67,5 долл. Однако основную помощь российская валюта вероятно продолжает получать от налогового периода, где продажи валютной выручки экспортерами перед завтрашними крупными платежами в самом разгаре. Отметим, что доходности 10-тилетних ОФЗ в утренние часы предпринимали попытки продвинуться немного вниз, однако к обеду вновь вернулись к уже привычному за последнее время уровню в 7,15% годовых.
На глобальных рынках евро предпринимает новые попытки закрепиться выше 1,22 по доллару, а индекс USD к корзине основных валют снова отступил ниже рубежа в 90 пунктов. Впрочем, необходимо добавить, что ряд европейских рынков сегодня закрыты, что несколько ограничивает торговую активность инвесторов.
На локальном рынке в ближайшее время ожидать дальнейшей консолидации пары доллар/рубль в районе 73,5 руб. При этом фактор завершения налогового периода ближе к концу месяца будет нивелирован для рубля сохранением относительно нейтрального геополитического фона.
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