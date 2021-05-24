К середине дня в понедельник рубль торговался в небольшом плюсе к доллару и евро, что тем не менее выглядело достаточно хорошим результатом на фоне других валют EM. Так, большинство валют на развивающихся рынках (включая валюты ЮАР, Индии, Мексики, Малайзии) демонстрировало хоть и незначительную, но отрицательную динамику. Часть поддержки рубль черпал с нефтяного рынка, где котировки марки Brent прибавляли более 1,5% и поднимались выше 67,5 долл. Однако основную помощь российская валюта вероятно продолжает получать от налогового периода, где продажи валютной выручки экспортерами перед завтрашними крупными платежами в самом разгаре. Отметим, что доходности 10-тилетних ОФЗ в утренние часы предпринимали попытки продвинуться немного вниз, однако к обеду вновь вернулись к уже привычному за последнее время уровню в 7,15% годовых.

На глобальных рынках евро предпринимает новые попытки закрепиться выше 1,22 по доллару, а индекс USD к корзине основных валют снова отступил ниже рубежа в 90 пунктов. Впрочем, необходимо добавить, что ряд европейских рынков сегодня закрыты, что несколько ограничивает торговую активность инвесторов.

На локальном рынке в ближайшее время ожидать дальнейшей консолидации пары доллар/рубль в районе 73,5 руб. При этом фактор завершения налогового периода ближе к концу месяца будет нивелирован для рубля сохранением относительно нейтрального геополитического фона.



