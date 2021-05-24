Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,2%, несмотря на восстановление фондового рынка США после пятничного снижения и продолжившееся повышение нефтяных котировок от майских минимумов.

Американский рынок демонстрирует рост на фоне информации о сокращении инфраструктурного пакета: на прошлой неделе под давлением республиканцев Байден уменьшил объем программы с первоначально запланированных $2,25 трлн до $1,7 трлн. Однако пока между двумя партиями США по-прежнему сохраняются разногласия как по поводу размера инфраструктурной поддержки экономике, так и по поводу источника финансирования этих расходов.

Рынок на данные новости реагирует неоднозначно, поскольку реализация указанного пакета может обусловить ускоренный прирост госдолга США и повышение зависимости бизнеса от политических решений. Как следствие, неопределенность средне- и долгосрочных оценок увеличится, дефляционные риски усилятся, что в итоге может привести к снижению инвестиций.

Согласно опубликованным в пятницу оценкам Института финансовых исследований Народного банка Китая (НБК), финансовый регулятор Поднебесной рассматривает возможность отказа от контроля курса национальной валюты. Неделей ранее НБК также подтвердил приверженность политике, направленной на стимулирование экономического роста. Таким образом, можно сделать вывод о том, что китайский регулятор намерен снижать кредитные и инфляционные риски за счет монетизации экономики. Реализация такого сценария, в свою очередь, предполагает повышение инвестиционной привлекательности финансовых рынков КНР и, опосредованно, развивающегося сегмента в целом.

Сегодня на российских фондовых площадках лучше рынка торгуются бумаги «Мосэнерго» и «Газпрома». Поводом для роста стала публикация проектов приказов ФАС о повышении регулируемых цен на газ с 1 июля 2021 года на 3%. В конце апреля Минэк РФ опубликовал прогноз по увеличению оптовых тарифов на газ для всех групп потребителей, включая население: в 2021–2024 годах рост ставок, как и ранее, не превысит 3%. При этом рост тарифов на электроэнергию для населения в 2022–2024-х будет составлять 5% ежегодно. Однако текущая динамика цен мировых рынков свидетельствует в пользу пересмотра данных оценок в сторону повышения.

Котировки ПАО «Россети» негативно отреагировали на новость о том, что топ-менеджмент компании предлагает отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020-го в связи с высокой стоимостью создания электросетей для расширения Восточного полигона. Позиция компании пока не согласована с Росимуществом и Минфином, который в настоящее время настаивает на выплатах в объеме «не менее 10 млрд руб.», хотя изначально требовал распределить в качестве дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО. Данная новость может обусловить снижение рынком среднесрочных оценок справедливой стоимости компании на 5–10%. Ускорение инфляции традиционно оказывает сравнительно сильное негативное влияние на сетевые компании и вызовет, как представляется, переток средств отраслевых инвесторов в бумаги генерирующих компаний.

С учетом динамики котировок фьючерсов в США в понедельник преобладают шансы повышения российского рынка. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3590–3680 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,20–73,90 и 89,40–90,15 соответственно.



