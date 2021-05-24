Сегодня индекс РТС находится вблизи нулевой отметки (-0,16%). Многие трейдеры работают одновременно и на рынке акций и на рынке криптовалют. Рынок криптовалют работает круглосуточно и временамb в выходные подрывает уверенность в тех инвесторах, которые хотя купить акции в понедельник.

Мне кажется невыполнимой задачей проанализировать перспективы биткоинов и других токенов, потому что этот рынок почти не регулируется и подвержен манипуляциям медийных лиц. То, что он не регулируется — это одновременно и плюс и минус. Пока можно только констатировать, что на дневных графиках, начиная с 55000, биткоин находится в «зоне медведей», а пробитие горизонтальной поддержки 43000 закрепило за биткоином статус «медвежьего актива». Далее возможны варианты… Экстремальные колебания могут препятствовать привлекательности криптовалюты для институциональных инвесторов. Вероятно, переток средств из рынка акций на рынок криптовалют и особенно переток средств из золота на рынок криптовалют будет приостановлен.

Говорить о том, что нисходящий тренд на рынке криптовалют скоро закончится, преждевременно. Сейчас под ударом трейдеры, использующие заемные средства для покупки криптовалют. Поскольку рынок манипулируемый, то устроить пробитие поддержки 30 000 и забрать на новом обвале деньги у трейдеров, использующих заемные средства, это задача манипуляторов. На новом обвале вполне вероятно достижение цены 18000-20000 по биткоину. Вот на уровне 18000 по биткоину нисходящий тренд действительно может завершиться.

Вся история биткоина — это движение от эйфории к глубокому разочарованию и обратно.

До 19 мая котировки биткоина двигались в рамках понижательного канала с нижней границей на момент пробития 43000, а после 19 мая перешли в более агрессивный понижательный канал. Кто-то купит и получит прибыль, но покупка внутри агрессивного понижательного канала не менее опасна, чем аттракцион в цирке — схватить зубами летящий нож. Ну а какое это все отношение имеет к фондовому рынку? У меня его нет – для меня это индикатор финансовых рынков. Трейдеры опасаются, что высокотехнологичные американские акции и другие высокорисковые активы тоже перейдут в режим экстремальных колебаний. Поэтому энтузиазма среди покупателей я пока не вижу. Ждем, как отреагируют биржи США на очередную разбалансировку криптовалютного рынка.

Текущая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Июньский фьючерс на индекс РТС сформировал в апреле очередной повышательный тренд и движется по нему. Одновременно он с начала года двигается в рамках восходящего канала с нижней границей 140000. Если восходящий тренд который я упомянул, будет пробит вниз на уровне 153000 то можно пробовать играть на понижение. Мне кажется пока рано.

Президент Ирана заявил, что мировые державы согласились с отменой серьезных санкций в рамках ядерной сделки, но лично я никакого обвала на рынке нефти не наблюдаю. Неудачная попытка закрепится выше мартовских максимумов — это не обвал. Получается, что у индекса РТС за спиной такие «защитники» как высокие цены на нефть, находящийся в боковом коридоре индекс развивающихся рынков от MSCI и позитивные ожидания от июньской встречи Путина и Байдена.