Битва брендов: Amazon обгоняет Apple
Apple впервые за пять лет стала первой в рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500. Предыдущие четыре года эту строчку занимал Amazon. Смена лидера связана с опережающей динамикой рыночных показателей Apple: в 2020 году ее выручка росла на $100 млрд в квартал, капитализация достигла $2 трлн. При этом за счет развития экосистемы IOS корпорации удалось достичь максимальной диверсификации за всю свою историю. Совокупная стоимость Apple именно как бренда увеличилась за год почти на 90% против 15% у Amazon и составила $263,4 млрд.
Хотя данная оценка во многом носит экспертный характер, она принимает во внимание консенсус рынка по поводу ценности двух крупнейших компаний США. Amazon в год зарабатывает $419 млрд, а Apple — $325 млрд, при этом первая стоит $1,6 трлн, а вторая — $2,1 трлн. И разница этих оценок именно в степени диверсификации бизнеса. Amazon на 90% маркетплейс, активному развитию которого способствует сильный спрос на дистанционные сервисы. Apple половину дохода получает как производитель смартфонов, а остальные доли складываются из продаж линейки аппаратных и цифровых продуктов, причем доля последних в выручке с каждым кварталом расширяется. Это делает Apple более стабильной бумагой в плане динамики котировок. Зато Amazon может предложить более интересную доходность на коротких отрезках времени. Потенциал восстановления акций Apple в ближайшие полгода вряд ли превысит 9%. А акции Amazon за тот же период после возвращения котировок к прежним пикам способны вырасти еще на 11%.
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