В минувшую пятницу доллар опускался до самого низкого уровня за три месяца, при этом американская валюта была близка к локальному минимуму по отношению к евро. Причиной ослабления доллара стала «голубиная» позиции ФРС: трейдеры снижают ставки на то, что регулятор в ближайшее время уменьшит объем стимулирующих мер, хотя рынки до сих пор не уверены, что высокая инфляция в США носит временный характер.

Индекс доллара, измеряющий его курс по отношению к корзине из шести валют, колеблется между 89,64 (минимумом, установленным в пятницу) и 90,15 пункта. На торгах понедельника индикатор вновь опускается ниже отметки в 90 пунктов.

Согласно опубликованным на прошлой неделе протоколам апрельского заседания FOMC, некоторые голосующие члены комитета хотели бы обсудить сокращение объемов покупки облигаций, поскольку вливание дополнительных средств в экономику может подстегнуть инфляцию. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что еще не время говорить о сокращении программы QE. Эти комментарии убедили многих инвесторов в том, что пройдут месяцы, прежде чем центральный банк фактически анонсирует изменение монетарной политики.

Мы оцениваем показатели инфляции в США как относительно высокие, при этом розничные продажи могут начать замедляться. Экономические перспективы в целом будут определяться налогово-бюджетной политикой, которая все еще остается неопределенной.

В пятницу Белый дом сообщил о планируемом сокращении инфраструктурного пакета с $2,25 трлн до $1,7 трлн, уменьшив план по инвестициям в широкополосную связь, дорожную сеть и мосты, однако республиканцы отклонили эти изменения как недостаточные.

Поскольку инвесторы озабочены угрозами ускорения инфляции, данные о расходах на личное потребление в США, которые должны быть опубликованы в предстоящую пятницу, рассматриваются как один из самых серьезных факторов риска для рынков на этой неделе. Ожидаем, что по крайней мере до конца текущей пятидневки индекс доллара будет стремиться закрепиться ниже 90 пунктов, что обеспечивает хорошие возможности для роста на развивающихся рынках.