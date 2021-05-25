Акции технологических компаний привели к росту фондовых индексов США на фоне ослабления беспокойства по поводу инфляции и низких объемов торгов. Биткоин (+10.7%) резко вырос после обвала на —18% на выходных. 10 из 11 секторов S&P 500 выросли по итогам дня, в то время как Nasdaq 100 (+1.7%) превзошел другие большие индексы акций на фоне роста таких гигантов, как Apple (+1.3%), Amazon.com (+1.3%) и Tesla (+4.4%) в воскресенье. Доходность 10-летних казначейских облигаций и доллар снизились. Хотя некоторые аналитики предупреждают, что, возможно, еще слишком рано сигнализировать об снижении рисков инфляционного давления, более слабые, чем ожидалось, экономические данные помогли развеять опасения инвесторов.

Лаэль Брэйнард из ФРС, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик и Джеймс Буллард из Сент-Луиса заявили, что не удивятся, если ряд узких мест и дефицит предложения приведут к росту цен в ближайшие месяцы на фоне отступления пандемии и возвращения отложенного потребительского спроса. Однако основная часть этого роста цен должна оказаться временной. "ФРС по-прежнему занимает выжидательную позицию, что добавило попутного ветра под крылья технологического сектора", — сказал Крис Ларкин, управляющий директор по торговым и инвестиционным продуктам в E*Trade Financial. "Акции устремляются в последнюю полную неделю месяца, пытаясь выйти из двухнедельного рыночного тупика".

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Это неудивительно, учитывая его медвежий настрой насчет облигаций. В марте он сказал, что экономика инвестирования в облигации "стала глупой", потому что они платят меньше, чем инфляция. Если криптовалюты продолжат набирать обороты, инвесторы могут решить инвестировать в них вместо государственного долга, сказал он в записанном интервью, которое было представлено на конференции CoinDesk Consensus 2021.

На этой неделе ETF с активами $16 млрд должен претерпеть "чудовищную" ребалансировку в пользу акций "стоимости" за счет технологических. Согласно оценкам Wells Fargo, состав BlackRock iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) изменится на "поражающие воображение" 68%, чтобы представить в своем составе лидеров рынка за последний год. Ребалансировка, которая должна состояться в четверг или около того, приведет к увеличению веса финансовых акций до 33.4% с менее чем 2%, по расчетам стратегов банка. Вес технологических акций упадет с 40% до 17%.

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