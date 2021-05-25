Российский рынок акций вчера проявил необъяснимую слабость, завершив день практически без изменений по Индексу Мосбиржи. Трейдеры проигнорировали как взлетевшую на 3% нефть, так и рост американских фьючерсов, а потом и индексов. Это не очень хороший сигнал, говорящий о том, что к росту мы не готовы.

Сегодня внешний фон вновь благоприятствует покупкам: американские фьючерсы подрастают на 0,3%, к 68,5 долларам за баррель ушла нефть. Если и сегодня мы проигнорируем внешний позитив, то, похоже, нужно думать о сокращении среднесрочных позиций и готовиться к летней коррекции.

Об этом сценарии намекает и возобновившийся вчера рост «Газпрома» — очень часто эта бумага идет вверх именно в конце завершения восходящего тренда.

Легким снижением закрылся Сбербанк, что также говорит о слабости покупателей. В том числе нерезидентов.

Пока же повышенный спрос как у нас, так и на Западе наблюдается на бумаги высоких технологий. В последние месяцы они просели, что объясняется фиксацией по ним «коронавирусной прибыли» и перетоком капитала в традиционные акции. Но при этом высокую прибыль и перспективы развития высокотехнологичных компаний никто не отменял. Не исключено, что рост компаний сектора продолжится. Поэтому подержать в портфелях «Яндекс» — не самая плохая идея.

Но все-таки мы ждем, что сегодня рынок акций откроется ростом, в том числе начнут отыгрывать выросшую нефть «Лукойл» и «Роснефть». Но брать их рекомендуем лишь спекулятивно. Скорее всего, в ближайшее время нефть продолжит рост, в том числе и уйдет выше 70 долларов за баррель. Но восходящее движение будет не очень сильным и будет сопровождаться периодическими просадками.

Сегодня с утра на треть процента снижается золото. Это нормальная коррекция из-за фиксации прибыли и хороший момент докупить акции золотодобытчиков.

Рубль завершил вчерашний день практически без изменений, а сегодня с утра укрепляется к доллару на 0,3%. К этому движению присоединяться не рекомендуем, оно может не получить продолжения уже сегодня в течение дня. Паре доллар-рубль вряд ли удастся закрепиться под отметкой 73. Поэтому лучше искать момент для спекулятивной покупки доллара против рубля.

Скорее всего, ослабление российской валюты мы увидим уже в конце текущей недели, когда рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода.