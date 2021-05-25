В понедельник рубль торговался в диапазоне 73,4 – 73,8 за доллар и на завершении торгов укрепился к доллару на 0,3%. Поддержку национальной валюте оказал рост цен на нефть (+3% в понедельник) и общий позитивный настрой в отношении валют развивающихся стран. Вчера бразильский реал укрепился на 0,9%, мексиканский песо – на 0,4%, турецкая лира и южноафриканский ранд – на 0,3%. Евро окреп к доллару на 0,3%. Ослабление доллара происходило на фоне комментариев представителей ФРС о том, что инфляционное давление является временным.

Сегодня с утра цены на нефть продолжают расти, что вместе с повышением спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов может способствовать укреплению национальной валюты ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар.



