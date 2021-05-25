Российский рынок акций в понедельник показал преимущественно нейтральную динамику. Неделя началась с достаточно низкой торговой активности участников, что можно списать на выходной день в ключевых европейских странах. Оборот в акциях индекса Мосбиржи оказался на 40% ниже среднего.

Среди наиболее ликвидных бумаг повышенный спрос отмечался в IT-отрасли (Ozon, Яндекс) на фоне опережающего роста сектора высоких технологий в США. Также среди тяжеловесов в лидерах оказались акции Газпрома (+1,23%). Бумаги вернулись выше 260 руб. Рыночная конъюнктура остается крайне благоприятной для акций компании. В ближайшей перспективе есть все шансы на продолжение роста в сторону 270 руб.

В целом же российский рынок акций в понедельник практически не заметил фактор восстановления цен на нефть. Фьючерсы Brent вчера прибавили 3% и вернулись выше $68. Ближайшая область сопротивления по-прежнему расположена в район $70–71,5. О росте к более высоким отметкам пока рассуждать рано.

Стабильная динамика нефтяных котировок может поддержать акции российских нефтяников. В частности, локально интересны Роснефть и Газпром нефть.

По индексу Мосбиржи следующая цель и в то же время область торможения расположена около 3690–3710 п. На взрывной импульсный рост с ускорением сейчас рассчитывать сложно, но повторно протестировать исторические максимумы вполне возможно на благоприятном внешнем фоне.

На валютном и долговом рынках пока затишье. Пара USD/RUB остается около 73,5. В базовом сценарии ближайших недель ожидаю спуска к 72,5–73.

Индекс ОФЗ (RGBI) по-прежнему консолидируется в боковом формате. Причин для снижения уже нет, но и существенного роста в длинных гособлигациях мы тоже не видим из-за роста инфляционных опасений и ожиданий увеличения ключевой ставки ЦБ РФ. В ближайшей перспективе при стабильном фоне возможен лишь незначительный подъем рублевых облигаций со средней и длинной дюрацией.

За океаном тем временем индекс S&P 500 поднялся к 4200 п. Если сегодня–завтра удастся удержаться от снижения, то можно будет говорить об отмене коррекционного сценария, предполагавшего спуск к 4000–4050 п. и ниже. В таком случае вновь станут актуальны рекордные цели на 4280 п.

В фокусе

Ozon (+3,6%), Яндекс (+2,6%), Mail.ru Group (+2,1%). Акции компаний пользовались спросом на фоне уверенного роста высокотехнолгогичного сектора в США. Индекс Nasdaq Composite вчера прибавил 1,4%. Подъем может быть локальным и не носит трендовый характер. Акции Яндекса остаются в широком боковом коридоре, сформированном еще в августе–сентябре прошлого года. По Ozon сильная зона сопротивления проходит в области 4400–4550 руб. В расписках Mail.ru Group идет попытка остановки снижения в рамках продолжительного нисходящего тренда. В рамках отскока бумаги вполне могут подняться в сторону 1700 руб.

Абрау-Дюрсо (+7%). Акции компании за последний год несколько раз становились объектом интереса среди спекулятивно настроенных инвесторов. Любые корпоративные события могут стать поводом для резкого движения, несоразмерного масштабу новости. Так, в понедельник совет директоров Абрау-Дюрсо рекомендовал дивиденды в размере 2,86 руб. Это всего 1,4% по текущим уровням, однако трейдеры все равно использовали это событие, чтобы поднять бумаги наверх. Риски работы с акциями остаются повышенными, несмотря на в целом положительный долгосрочный взгляд на бизнес компании.

АФК Система (+0,8%). Рекомендованы дивиденды за 2020 г. в размере 0,31 руб. на акцию (0,9% по текущим ценам), а также утверждена новая дивидендная политика на 2021–2023 гг. АФК будет стремиться выплачивать не менее 0,31 руб. в 2021 г., 0,41 руб. — в 2022 г. и 0,52 руб. — в 2023 г. Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 г., совет директоров рекомендует распределять 10% от абсолютного прироста OIBDA за предыдущий год, если АФК по итогам предыдущего года покажет рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превысит 3,0х.

Акции Системы практически никогда в своей истории не воспринимались инвесторами в качестве дивидендной фишки (исключение — 2017 год). Этот фактор пока еще вторичен. Ключевым драйвером является выход на IPO непубличных активов, таких как Медси, Агроходлинг «Степь», Биннофарм Групп. Полная стоимость АФК с учетом долга на корпоративном центре по-прежнему предполагает дисконт к портфелю публичных активов более 20% (+ есть непубличные компании).

Транснефть-ап (+0,8%). Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2020 г. в размере 9224,28 руб. на акцию. Доходность около 6,5%. Отсечка предположительно будет в июле. Реакция бумаг ожидается нейтральной.

Мечел-ап (-5,3%). Акции оказались в аутсайдерах, однако это лишь коррекция после 32%-го роста в течение предыдущих двух сессий.

Сегодня на Московской бирже начнутся торги фьючерсами на американский рынок акций. Базовым активом станут инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P 500. Торговый код контракта — SPYF.

Со вторника на Мосбирже могут начаться торги ГДР Группы ГМС, которые с 2011 г. обращались на Лондонской фондовой бирже. Коэффициент GDR к обыкновенным акциям составляет 1:5.

На сегодня назначено заседание совета директоров Башнефти, в повестке которого значится вопрос о дивидендах. Компания получила чистый убыток по итогам 2020 г., так что есть риск отказа или существенного снижения размера дивидендов относительно прошлого года (107,81 руб.). По привилегированным акциям минимум установлен в уставе — 10% от номинала или 0,1 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,4%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $68,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.



