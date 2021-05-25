В понедельник цены на нефть продолжили восстановление на фоне снижения оптимизма в отношении иранской ядерной сделки, а также позитивных прогнозов от Goldman Sachs.

На прошлой неделе котировки снижались три дня подряд после заявлений от нескольких высокопоставленных чиновников разных стран о том, что Иран и США достигли прогресса в переговорах. На этой неделе свои комментарии дал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Чего мы еще не видели — так это готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен. У нас пока еще нет ответа на этот вопрос», — заявил Блинкен, посеяв зерно сомнений в участников рынка по поводу скорого снятия санкций с Ирана. По словам госсекретаря, на текущем этапе странам удалось прояснить какие действия должна предпринять каждая из сторон, чтобы вернуться к сделке 2015 г. Однако ряд практических вопросов еще предстоит решить.

Иран со своей стороны в понедельник продлил истекшее днем ранее соглашение о мониторинге ядерных объектов с организацией МАГАТЭ. Об этом заявили обе организации. Соглашение продлено до 24 июня.

До одностороннего выхода США из ядерной сделки в 2018 г. Иран добывал около 3,8 млн б/с и экспортировал порядка 2 млн б/с. После возобновления санкций добыча упала практически в два раза. На фоне прихода к власти администрации Байдена Иран начал постепенно восстанавливать добычу, высоко оценивая свои шансы на успех в переговорах. На текущий момент добыча в стране, по оценке Reuters, составляет 2,5 млн б/с, что означает потенциал для наращивания добычи около 1,3 млн б/с или примерно 1,3% от всего мирового потребления.

Инвестбанк Goldman Sachs сохраняет сильный бычий взгляд на нефть несмотря на угрозу роста иранского экспорта. По мнению аналитиков банка, рынок недооценивает потенциал восстановления спроса даже при таком сценарии. Специалисты отмечают, что страны ОПЕК+ могут компенсировать сокращением добычи любой прирост производства со стороны Ирана.

Банк ожидает $80 за баррель Brent в IV квартале за счет скачка спроса, который будет обусловлен открытием мировых экономик на фоне вакцинации. Мировой спрос на нефть может вырасти на 4,6 млн б/с до конца года, причем большая часть прироста, по оценке банка, произойдет в ближайшие 3 месяца.

Фьючерсы на Brent отыграли большую часть снижения прошлой недели и закрыли торги понедельника в районе $68,5 за баррель. Котировки оказались в том же торговом диапазоне, где провели большую часть мая. Взгляд на инструмент остается нейтральным. На этой неделе пройдет очередной раунд американо-иранских переговоров. Если стороны достигнут согласия, то это может негативно сказаться на нефтяных ценах и привести к повторному спуску в район $66 за баррель.

Сегодня поздно вечером предварительные оценки запасов нефти в США опубликует API.



