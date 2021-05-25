Исторически золото имеет наибольшую корреляцию с реальной доходностью (с учетом инфляции) 10-летних гособлигаций США. При этом лучше всего отслеживать динамику золота через доходность 10-летних TIPS (гособлигаций США, привязанных к инфляции). В понимании данного процесса и кроется ответ – на сколько дальше может двинуться цена золота и как сильно.

В настоящий момент мир переживает процесс восстановления после кризиса прошлого года, который характеризуется снижением нормы сбережения, и, как следствие, ростом инфляции. То же самое мы видели после кризиса 2008-2009 гг. и в 2011-2012 гг., когда цены на сырье взлетели, золото приближалось к $2000, нефть стоила $110 и т.д. Формировался сырьевой мини-цикл, который происходил на фоне ослабления доллара. В 2021 году мы видим полную аналогию.

В настоящий момент инфляция в США на фоне эффекта низкой базы прошлого года пробила 4,2%, тем самым увеличив отрицательную реальную доходность гособлигаций. Это и является причиной локального роста цен на золото. ФРС США и большинство аналитиков ожидают, что инфляция снизится до уровня 3%+ к концу года, а значит, мы проходим пик инфляционного давления. Логично предположить, что и золото снизится к уровню кривой предельных издержек вслед за ростом доходностей по гособлигациям США. Себестоимость золота составляет примерно $1200 за тройскую унцию плюс норма рентабельности – получим, что золото будет стремиться к уровню $1200-1400 за унцию по мере нормализации ситуации.

Шанс дальнейшего роста цен на золото имеется только в том случае, если инфляция США выйдет из-под контроля ФРС на фоне столь крупных монетарных стимулов. В текущий же момент золото справедливо оценено относительно уровня доходности гособлигаций США.

Можно выделить три периода в современной истории, когда золото достигало текущих уровней на фоне инфляции в долларах США: конец 1970-х, 2011 год и настоящее время. Два пика цен на золото и повышенная динамика в течение 1-2 лет. Сейчас ровно вторая волна и конец первого года роста.

У нас есть пара месяцев повышенной инфляции, и лучше всего краткосрочную волатильность цен на золото отторговывать через ETF на золото, цены которого напрямую привязаны к динамике цен на этот драгметалл. Физическое золото интересно только на случай апокалипсиса, но тогда лучше покупать слитки по 1 грамму – их, условно, легче обменивать на патроны и спички.

В случае дальнейшего роста инфляции и, как следствие, золота на долгий период, лучше приобретать акции компаний – золотодобытчиков, у которых себестоимость производства унции на уровне $200-300 (в основном этим отличаются российские золотодобытчики). Получается, что вы приобретаете золото «с плечом». Серебро считается производной от золота, которое двигается с большей волатильностью. В целом, любое сырьё считается защитным активом от инфляции в долларах США, но в данную инфляции мы не верим.

Таким образом можно резюмировать, что краткосрочно (на горизонте пары недель – месяцев) золото еще может подрасти на фоне инфляции в США. Долгосрочно же в дальнейший рост золотых котировок мы не верим.



